برلماني: كلمة الرئيس السيسي في تخريج الكليات العسكرية تؤكد أن حماية الدولة واستقرارها خط أحمر

أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية حملت رسائل وطنية مهمة، تعكس أهمية الحفاظ على الدولة المصرية وصون مؤسساتها وحماية مقدرات شعبها، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الدول وتحقيق التنمية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات إقليمية ودولية متسارعة.

وأوضح مهران، أن الرسائل الوطنية التي تؤكد أهمية الحفاظ على الدولة تعكس ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بحجم التحديات المحيطة بمصر، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن الحفاظ على الوطن ليس مسؤولية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أبناء الشعب المصري، من خلال العمل والإنتاج والوعي والتمسك بوحدة الصف الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية يمثل إضافة مهمة إلى صفوف القوات المسلحة المصرية، ويجسد استمرار جهود إعداد وتأهيل أجيال جديدة من الضباط القادرين على تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي، مؤكدًا أن قوة الدولة لا تقتصر على قدراتها العسكرية، وإنما تمتد إلى قوة مؤسساتها وتماسك جبهتها الداخلية ووعي شعبها.

المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والاصطفاف الوطني

وشدد النائب علي مهران، على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والاصطفاف الوطني، والتصدي للشائعات ومحاولات إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الوعي الحقيقي بحجم المخاطر والتحديات يعد أحد أهم خطوط الدفاع عن الأمن القومي المصري.

وأكد مهران ، أن الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها يجب أن يظل فوق كل اعتبار، وأن قوة مصر الحقيقية تكمن في تلاحم شعبها ومؤسساتها، وقدرتها على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة البناء والتنمية، مشددًا على أن الأوطان تُصان بالوعي والعمل ووحدة الصف، وأن أمن مصر واستقرارها مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون .