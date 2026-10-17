السعودية تعدم 5 مواطنين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية

قالت وزارة ​الداخلية السعودية اليوم، ‌السبت، إنها نفذت حكم الإعدام ​بحق خمسة ​مواطنين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ⁠إرهابية.

جرائم إرهابية في السعودية

وذكرت الوزارة، ​عبر منصة ​"إكس"، أن الجرائم تمثلت في الانضمام إلى تنظيم ​إرهابي خارجي، ​وإطلاق النار على رجال ‌الأمن ⁠والمقار الأمنية والمركبات الأمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، ​وحيازة ​الأسلحة ⁠والذخيرة الحية، وتوفير الدعم ​لتمويل وتنفيذ ​عمليات ⁠إرهابية داخل المملكة.

في سياق متصل، وحول الهجمات الحوثية علي المملكة، قال الدفاع المدني السعودي إنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة أبها للتحذير من خطر.