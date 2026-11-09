الوزراء: تطعيمات الأطفال آمنة وفعالة.. وسلسلة التبريد تضمن الحفاظ على جودتها وكفاءتها

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن فساد تطعيمات الأطفال نتيجة نقلها باستخدام وسائل نقل بسيطة وغير تقليدية في بعض المناطق، ومدى تأثير وسيلة النقل المستخدمة على سلامتها وكفاءتها.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أكدت سلامة جميع التطعيمات المقدمة للأطفال، سواء داخل الوحدات الصحية أو من خلال الفرق الطبية المتنقلة التي تجوب مختلف المحافظات، مشددةً على أن اللقاحات المستخدمة آمنة وفعالة، وتخضع للاشتراطات والإجراءات الرقابية المعتمدة لضمان سلامتها وكفاءتها قبل إعطائها للأطفال.

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على سلامة وكفاءة التطعيمات يعتمد بالأساس على الالتزام بمنظومة سلسلة التبريد، وليس على نوع وسيلة النقل المستخدمة، حيث يتم نقل اللقاحات داخل حافظات تطعيم معزولة ومخصصة لهذا الغرض، ومجهزة بما يضمن الحفاظ على درجة الحرارة الموصى بها، والتي تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، طوال مراحل النقل والتوزيع وحتى وصولها إلى المستفيدين.

وأضافت الوزارة أن عبوات اللقاحات مزودة بمؤشر قارورة اللقاح الحراري (VVM)، الذي يساعد على متابعة مدى تعرض اللقاح للحرارة التراكمية، وتحديد مدى صلاحيته للاستخدام، حيث يقوم الفريق الطبي بفحص المؤشر والتأكد من سلامة اللقاح قبل إعطاء كل جرعة، وفقًا للإجراءات الفنية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن استخدام وسائل نقل بسيطة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، أو التي بها طرق ضيقة، يأتي في إطار حرص منظومة التطعيمات على الوصول إلى جميع الأطفال دون استثناء، مع الالتزام الكامل باشتراطات حفظ ونقل اللقاحات، وهو نهج معمول به في برامج التحصين للوصول إلى المناطق النائية والمجتمعات الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية.

ولفتت الوزارة إلى أن منظومة التطعيمات تضم نحو 14 ألفًا و200 فريق تطعيم، بإجمالي 75 ألفًا و500 فرد، يعملون ضمن منظومة متكاملة تغطي مختلف المحافظات، لضمان وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال في أماكن تواجدهم.

وتناشد وزارة الصحة والسكان الأسر ضرورة الالتزام باستكمال التطعيمات الروتينية لأبنائهم في المواعيد المحددة، لما تمثله من أهمية في الوقاية من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال.

ويهيب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.