وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية.. مثول طبيب فرنسي أمام هيئة تأديبية

مثل الطبيب الإنساني الفرنسي رافائيل بيتي، أمام الغرفة التأديبية الابتدائية التابعة للمجلس الإقليمي لنقابة الأطباء في منطقة الشرق الكبير، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في برامج تلفزيونية خلال مايو 2025، اتهمته جمعية الأطباء اليهود في فرنسا بسببها، من بين أمور أخرى، باستخدام مصطلح الإبادة الجماعية لوصف الوضع الإنساني في قطاع غزة.

محاكمة طبيب فرنسي بسبب تصريحات عن غزة

وكان بيتي، وهو طبيب إنساني وعضو سابق بالمجلس البلدي لمدينة ميتز ومرشح سابق للانتخابات التشريعية، قد حضر إلى مقر الهيئة التأديبية بمدينة نانسي، يرافقه محاميته.

وجاء مثوله أمام الهيئة عقب شكوى تقدمت بها جمعية الأطباء اليهود في فرنسا، اتهمته فيها بنشر معلومات تشهيرية والإدلاء بتصريحات لا تتوافق مع ممارسة مهنة الطب.

وفي مايو 2025، شارك رافائيل بيتي ضيفًا في برنامج Quelle époque! الذي تبثه القناة الفرنسية الثانية France 2، وخلال الحلقة التي استغرق تسجيلها ساعتين، تحدث عن الأوضاع في قطاع غزة، الذي سبق أن زاره في إطار عمله الإنساني، واستخدم مصطلح الإبادة الجماعية لوصف ما يحدث فيه.



وقال بيتي خلال ظهوره في البرنامج: لدينا جميع العناصر القانونية التي تتيح توصيف ما يحدث بأنه إبادة جماعية.



وقبل ذلك بأيام، وتحديدًا في 6 مايو 2025، شارك الطبيب الفرنسي في برنامج C ce soir الذي تبثه القناة الفرنسية الخامسة France 5، وتحدث أيضًا عن الأوضاع في غزة، قائلًا إن هناك 2.5 مليون شخص يعيشون في ظروف من المعاناة.



وأضاف: لدينا جميع العناصر القانونية التي تتيح توصيف ما يحدث بأنه إبادة جماعية، إذ يجري قطع الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، ومنع دخول المواد الغذائية إلى القطاع، وعرقلة حصول السكان على العلاج، فضلًا عن تهجير السكان الآن.

وعلى خلفية هذه التصريحات، تقدمت جمعية الأطباء اليهود في فرنسا بشكوى ضد بيتي، بسبب استخدامه مصطلح الإبادة الجماعية، رغم أنه لم يصدر توصيفًا معترفًا به من أي هيئة دولية، بحسب الجمعية.







