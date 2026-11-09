شوبير يثير الجدل حول انتقال سفيان بنجديدة إلى الوداد المغربي

علق الإعلامي أحمد شوبير على الأنباء المتداولة بشأن رغبة نادي الوداد المغربي في التعاقد مع سفيان بنجديدة، لاعب الأهلي، على سبيل الإعارة، مشيرًا إلى وجود صعوبات مالية قد تعرقل إتمام الصفقة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية: «في كلام انتشر إن الوداد المغربي هيقدم عرض رسمي للنادي الأهلي عشان يتعاقد على سبيل الإعارة مع سفيان بنجديدة، والأندية المغربية بصفة عامة بتعاني من أزمات مادية بقالها فترة، فالفلوس مش كتير».

وأضاف: «سفيان بياخد مرتب كبير في النادي الأهلي، وهفترض إن الكلام اللي بيتكتب ده صحيح، ونفترض جدلًا إن الأهلي وافق على رحيل اللاعب، فيقوله خده واتحمل مرتبه، هل الوداد هيقدر يدفع الفلوس بتاعة بنجديدة؟ لأنه مرتبه عالي، هل ده هيحصل؟ أنا ما أعتقدش».