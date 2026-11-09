قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ ورفض استخدام المياه للضغط السياسي

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، السيد النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري. وبحث اللقاء سُبل تعزيز التنسيق المشترك بين المجلس الوزاري العربي للمياه ووزارة الموارد المائية والري من جانب، ولجنة الأمن المائي العربي من جانب آخر، وهي اللجنة المشكلة بقرار البرلمان العربي الصادر بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦. ويأتي ذلك في إطار دور مصر في رئاسة المجلس، وبما يدعم العمل العربي المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية.

ورحب الدكتور سويلم بمبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة الأمن المائي العربي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تدعم الجهود العربية المشتركة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات مائية متزايدة. 

وفي مقدمة هذه التحديات ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجارٍ مائية تنبع من خارج أراضيها، فضلًا عما تتعرض له الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.

وأشار إلى اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تسلمت خلالها مصر رئاسة المجلس. وأوضح أن هذه الاجتماعات أكدت أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، وأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي والتنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة. ويأتي ذلك امتدادًا لقرارات المجلس الداعمة لحصول الدول العربية على حقوقها العادلة والمنصفة من المياه المشتركة.

وأوضح الدكتور سويلم أن الرئاسة المصرية للمجلس حددت أولوياتها في تطوير أجندة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦. كما تعمل الرئاسة على تعزيز دبلوماسية مائية عربية استباقية تستند إلى قواعد القانون الدولي وتحول دون فرض الأمر الواقع.

وأكد أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحرك الرسمي العربي، مرحبًا بالتنسيق الدائم بين المجلس ولجنة الأمن المائي العربي.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وتبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى. 

وأوضح أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية بل يدعمها، وأن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل كنموذج للتعاون القائم على المنفعة المشتركة.

ومن جانبه، جدد النائب الحصري موقف البرلمان العربي الثابت الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مؤكدًا أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأنه قضية وجودية وأحد أسس الأمن القومي العربي. 

وشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية، والتعاون، والاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر، مؤكدًا رفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب. وأضاف أن هذا الموقف لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، بل يرسخ التعاون والمنفعة المتبادلة.

وأشاد الحصري بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية مساندة ومكملة للتحركات الدبلوماسية الرسمية للدول العربية ومنسقة معها. وأوضح أن اللقاء يستهدف الاستماع إلى رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن توافق أي مخاطبات أو مبادرات برلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية. وأكد أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.

واختتم الحصري بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة يعكس إدراك البرلمان العربي لخطورة التحديات المائية، وحرصه على مساندة الجهود الرسمية للدول الأعضاء، وتسخير الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا الأمن المائي العربي، بما يحفظ الحقوق المائية المشروعة للدول العربية، ويعزز التعاون والاستقرار في المنطقة.

رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه إدراك البرلمان العربي للتحركات الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

طب الزقازيق

تحرك عاجل بجامعة الزقازيق لمواجهة الكلاب الضالة بمحيط المستشفيات الجامعية

الاعتداء علي المعلم

القصة الكاملة لاعتداء أقارب طلاب على معلم في ملوي.. التعليم تكشف مفاجأة

ورشة عمل

جامعة بنها تنظم ورشة عمل حول التسهيلات الجديدة في الضرائب العقارية

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد