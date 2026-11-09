عقب حادث قطاري العياط.. نقابة الصحفيين تشدد على ضوابط التغطية المهنية

أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا يتقدم فيه بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث تصادم القطارين الذي وقع بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما يتمنى مجلس النقابة الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتابع البيان: إذ يعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، فإنه يشدد على ضرورة مراعاة الصحف والمواقع الإخبارية لأسس التغطية المهنية في تناول هذا الحادث، بما يحفظ مشاعر أسر الضحايا والمصابين، ومع تحري الدقة والموضوعية.