على مساحة 5 آلاف متر مربع.. تفاصيل افتتاح أول شلتر للكلاب بمدينة التبين بالقاهرة

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعامل مع الكلاب الضالة، وتبني أساليب علمية ومستدامة تحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و علاء فاروق وزير الزراعة، ود . إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة على مساحة ٥٠٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين .

يستوعب الشلتر ما يقارب 700 كلب

وعقب الافتتاح تفقد الوزراء كافة مكونات الشلتر واستمعوا إلى شرح تفصيلي للمشروع حيث يستوعب الشلتر ما يقارب 700 كلب ، ويضم منظومة متكاملة تشمل 112 غرفة مخصصة تستوعب حتى 3 كلاب في كل غرفة، إلى جانب ٢ غرفة عمليات جراحية مجهزة، وغرفة للتغذية، وغرفة إدارية، ومظلة لانتظار السيارات، وغرف للأمن، وصيدلية بيطرية، وغرف لعزل للحالات المرضية.

يضم فريقًا متخصصًا من الأطباء البيطريين

ويضم الشلتر فريقًا متخصصًا من الأطباء البيطريين لتقديم خدمات الفحص الطبى، وإجراء عمليات التعقيم والجراحة، واعطاء التطعيمات واللقاحات المضادة للأمراض الخاصة بالكلاب ، وتم الحرص عند تنسيق أعمال الموقع على أن تشمل أرضيات إنترلوك، وطبقات خرسانية، ومساحات خضراء واسعة داخل وخارج الشلتر، بما يحقق أعلى معايير السلامة والرعاية داخل الشلتر، كما يوجد مكان لتريض الكلاب، و٢ مغطس يستخدمان للعلاج، أو تخفيف درجة الحرارة فى الصيف.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن افتتاح أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعامل مع الكلاب الضالة، وتبني أساليب علمية ومستدامة تحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن إقامة الشلتر يعكس أيضاً حرص الدولة على توفير أماكن إيواء مناسبة للكلاب الضالة، تتيح تقديم الرعاية اللازمة لها، والتعامل معها وفقاً للضوابط والاشتراطات البيطرية والصحية، بما يضمن سلامة الحيوانات والعاملين والمواطنين المحيطين بالموقع.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان، باعتبار أن مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهد الكبير الذي قامت به محافظة القاهرة لتنفيذ المشروع والدعم الذي قدمته الجامعة المصرية الصينية للانتهاء من إقامة أول شلتر بمدينة التبين بالقاهرة والذي يتضمن خدمات التعقيم والتحصين والرعاية للكلاب الضالة وتقديم بعض الخدمات الاخري.

وزير الزراعة

ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن افتتاح مركز تقديم الرعاية والإيواء للكلاب (الشلتر) بمحافظة القاهرة، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، ويجسد نموذجاً عملياً لتكامل جهود مؤسسات الدولة والوزارات والجهات المعنية، لاسيما وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع المحافظين، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.

وأشار وزير الزراعة إلى أن إنشاء وتشغيل مراكز الرعاية والإيواء يمثل أحد المحاور المهمة ضمن منظومة التعامل مع الكلاب الضالة، من خلال توفير الرعاية البيطرية اللازمة، وإجراء الفحوص الطبية، والتحصين ضد مرض السعار، وتنفيذ برامج التعقيم، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض والسيطرة على التكاثر العشوائي، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة، مشددا على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع كفاءة وتأهيل الأطقم الفنية والبيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضمان كفاءة تنفيذ برامج الفحص والتحصين والتعقيم، وتطبيق الإجراءات البيطرية والوقائية اللازمة، مع الالتزام بالمعايير العلمية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

محافظ القاهرة

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن إنشاء شلتر التبين يأتى في إطار خطة محافظة القاهرة للاستجابة لشكاوى المواطنين للحد من الظواهر السلبية الناتجة عن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، باستخدام أساليب علمية وإنسانية تعتمد على التعقيم، والتطعيم والحد من التكاثر العشوائى دون الإخلال بالتوازن البيئى.

وأضاف د.ابراهيم صابر أن هذا الشلتر يمثل المرحلة الأولى التي يُخطط لتكرارها في مناطق أخرى بالمحافظة مستقبلًا حال نجاحها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع الشلتر يمثل نموذجًا متكاملًا للتعامل العلمى والحديث مع ملف الحيوانات الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والالتزام بالمعايير البيئية والإنسانية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف توفير بيئة علمية وآمنة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، ويحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان .

وأوضح محافظ القاهرة أن الشلتر مقام بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما قدمت الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة دعمًا كبيرًا بالمستلزمات الطبية، والمعاونة فى تطعيم الكلاب، مشيرًا إلى أنه سيتم اشراك جمعيات الرفق بالحيوان، ومؤسسات المجتمع المدني في الإدارة، لتطوير منظومة التعامل مع الحيوانات الضالة وفق أحدث المعايير العلمية والإنسانية والدولية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشلتر يتوافر به خدمة "تبنى الكلاب" وهى متاحة للمواطنين والمهتمين بالرفق بالحيوان، وذلك بعد مراجعة السلامة الصحية للكلب المراد تبنيه، والتأكد من حصوله على كافة التطعيمات البيطرية اللازمة، والشهادات التى تثبت ذلك.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية

ومن جانبها، تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهودها الفنية والإشرافية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدعم منظومة التعامل مع الكلاب الضالة، من خلال توفير الإشراف البيطري على أعمال الفحص والتحصين والتعقيم، ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات داخل مراكز الرعاية والإيواء، بما يضمن تقديم الخدمات البيطرية اللازمة وتحقيق المستهدفات الصحية والوقائية، وذلك ضمن رؤية متكاملة تستهدف الحد من مخاطر الكلاب الضالة، والوقاية من مرض السعار، والحفاظ على سلامة المواطنين، مع ترسيخ مبادئ الرفق بالحيوان، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لضمان استدامة الحلول المتبعة وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية عن تبرع الجامعة بمبلغ ٥ مليون جنيه لتنفيذ التوسعات الجديدة لإقامة عدد من الشلاتر بمحافظة القاهرة .

وأشارت رئيسة مجلس الامناء إلي أن الجامعة تدعم أول شلتر بالطلاب والدكاترة وبعض المستلزمات الطبية المطلوبة وتبرع بلغ حوالي مليون جنيه ونرحب بأي عمل ودعم جديد يمكن المساهمة فيه .

شهد الافتتاح كل من م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، الدكتور محمد سعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ، ود.كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية ، ود. أحمد سمير عميد كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، ود. هيثم عامر عميد كلية الطب البيطرى بالجامعة الصينية وعدد من قيادات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان وقيادات المحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب.