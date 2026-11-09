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الهلال الأحمر المصري يدفع بالخيام لتوفير مأوى بديل للأسر النازحة في غزة
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يدفع بالخيام لتوفير مأوى بديل للأسر النازحة في غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استجاية لنداء الاستغاثة من قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي تواجهها الأسر النازحة مع حلول فصل الشتاء، دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم، بخيام تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة ضمن قوافل «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، بهدف توفير مأوى بديل للأسر المتضررة من المنخفض الجوي، ومساندتها في مواجهة الأمطار الغزيرة. 

كما أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 308، محملة بشاحنات من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

تضمنت القافلة 308 من «زاد العزة» ما يتجاوز 2,581  طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت: أكثر من 1,992 طنًا من الدقيق والسلال غذائية، ما يزيد عن 222 طنًا من المستلزمات الإغاثية، فضلًا عن أكثر من 367 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز و المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

قطاع غزة الظروف الإنسانية القاسية الأسر النازحة

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