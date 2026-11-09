من خفض الانبعاثات إلى التكيف مع التغيرات المناخية.. أبرز الملفات المطروحة بقمة المناخ COP31

أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، أن تمويل المناخ يمثل المفتاح الرئيسي لتسريع جهود مواجهة التغير المناخي، مشدداً على ضرورة توجيه التمويل لدعم الدول النامية، خاصة الأكثر تعرضاً للتداعيات المناخية، وتمكينها من تنفيذ إجراءات استباقية للتكيف وحماية مواطنيها.

وأوضح سرحان، عبر برنامج "صباح جديد" الذي تقدمه الإعلامية سلمى خالد والإعلامية عهد العباسي، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأولوية لا تقتصر على التكيف مع آثار تغير المناخ، بل تمتد إلى تعزيز مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة، مشيراً إلى أن موجات الحرارة الشديدة التي شهدتها أوروبا تكشف حجم المخاطر المتزايدة.

وأشار إلى أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات والمناقشات الدولية إلى التنفيذ الفعلي، مستشهداً باتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، وداعياً إلى تعزيز الالتزامات الوطنية بخفض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لتحقيقها.