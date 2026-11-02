"البحوث الزراعية" و"أكساد" يبحثان تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية

نظم مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، ورشة العمل الختامية بعنوان «آفاق التعاون بين المركز العربي أكساد ومركز البحوث الزراعية.. إنجازات وتحديات المستقبل».

وشهدت الورشة استعراض النتائج العلمية والتطبيقية للمشروعات المشتركة، والوقوف على ما تحقق من إنجازات في مجالات تطوير المحاصيل الاستراتيجية وتحسين الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن بحث فرص توسيع التعاون البحثي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية.

تأتي الورشة في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون البحثي العربي، وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي بما يدعم الأمن الغذائي ويواكب التحديات المناخية، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشهدت حضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمركز العربي «أكساد»، والدكتور سيد خليفة، مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة، و الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإنتاج، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين المشاركين في تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة.

وتضمن برنامج الورشة استعراض نتائج عدد من المشروعات البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية، وفي مقدمتها تقييم وانتخاب واستنباط تراكيب وراثية جديدة من قمح الخبز تتحمل الملوحة وتتناسب مع متطلبات الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب تحسين قدرة محصولي العدس والحمص على تحمل الجفاف باستخدام تقنيات النانو والميكروهيزا، كما تناولت المناقشات جهود تطوير أصناف من الفول البلدي مقاومة للهالوك وأكثر توافقًا مع الظروف البيئية المحلية، فضلًا عن خطط تسجيل وإكثار بذور أصناف «أكساد» من قمح الخبز والقمح الديورم، بما يدعم إتاحة أصناف متميزة للمزارعين ويسهم في تنمية إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

واستعرضت الورشة كذلك نتائج الأبحاث المتعلقة بتعزيز نظم الزراعة الذكية والمستدامة بمحافظة الوادي الجديد من خلال تطبيق تراكيب محصولية مبتكرة، فضلًا عن تطوير سلالات الماعز المحلية ورفع كفاءتها الإنتاجية باستخدام برامج التهجين والتقنيات الحيوية التناسلية المتقدمة.

وشملت الموضوعات البحثية أيضًا تحسين إنتاجية قمح الخبز تحت ظروف الإجهاد الحراري في مناطق مصر العليا، بما يعزز قدرة المحصول على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية، ويدعم استقرار الإنتاج في المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات البيئية.

التكامل بين المؤسسات البحثية العربية



واختُتمت "فعاليات الورشة" بمناقشة عامة حول نتائج المشروعات البحثية والدروس المستفادة منها، وسبل البناء على ما تحقق لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، وتوسيع مجالات الشراكة العلمية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية. وأكدت "الورشة" أهمية التكامل بين المؤسسات البحثية العربية، وتوجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، بما يخدم المزارعين، ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ويدعم تنافسية القطاع الزراعي، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي العربي.