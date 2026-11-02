البحرية البريطانية تعترض سفينة تجسس روسية قبالة سواحل اسكتلندا

اعترضت البحرية البريطانية سفينة "فيكتور ليونوف"، وهي سفينة روسية لجمع المعلومات الاستخباراتية، بالقرب من جزر هبريدس الخارجية، الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، أن البحرية الملكية اعترضت سفينة التجسس قبالة سواحل اسكتلندا؛ بعدما أرسلت طائرات هليكوبتر لتعقبها حيث كانت "تراقب عن كثب" مناورة لحلف الناتو.

وكثفت موسكو نشاطها في المياه البريطانية وحولها هذا العام ،مستخدمة السفن الحربية والسفن المدنية وسفن الصيد.

تعقب خلال مناورة سترايك واريور

وأعلنت البحرية الملكية، اليوم الإثنين، أن قوة طائرات الهليكوبتر من طراز ميرلين التابعة لها تعقبت سفينة جمع المعلومات الاستخباراتية من فئة فيشنيا فيكتور ليونوف في أثناء إبحارها بالقرب من جزر هبريدس الخارجية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر.

وكانت السفينة تراقب سفن الناتو الحربية المشاركة في تمرين سترايك واريور وهو تمرين يضم 2000 فرد من ست دول في الحلف.وتم نشر المروحيات من قاعدتها في محطة كولدروس الجوية البحرية الملكية في كورنوال إلى مطار غلاسكو بريستويك.

وقال الكابتن جيمس هول القائد العام لقاعدة كولدروس: "أنا فخور للغاية بجهود أفرادنا الذين أثبتوا مرة أخرى أن المملكة المتحدة مستعدة للاستجابة للمتطلبات التشغيلية الفورية".

وأضاف: "لقد كانت هذه العملية وسيلة حاسمة لإثبات أنفسنا وخصومنا والأمة أننا مستعدون وقادرون على تأمين الوطن على مدار الساعة، إن قوة طائرات الهليكوبتر ميرلين على أهبة الاستعداد لتلبية النداء في أي لحظة".

تحديثات لمواجهة الغواصات الروسية

وفي وقت سابق من هذا العام تم تجهيز غواصات ميرلين بأحدث عوامات السونار كجزء من عملية ترقية بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني؛ لتحسين قدرتها على تتبع غواصات موسكو.

تصاعد النشاط الروسي في المياه البريطانية

وتم إرسال المدمرة إتش إم إس داونتلس وهي مدمرة من طراز 45، وسفينة الدورية إتش إم إس تاين؛ لتعقب فرقاطة روسية كانت ترافق سفن شحن خاضعة للعقوبات، عبر القناة، الشهر الماضي.

وقامت السفن بمتابعة سفينة البحرية الروسية نيوستراشيمي من 1 إلى 14 أكتوبر، ثم تم نشر سفينة إتش إم إس تاين مع مروحية وايلدكات لتتبع سفينة البحرية الروسية ألكسندر شابالين التي كانت ترافق أيضا سفينة شحن من 11 إلى 14 أكتوبر.

واستخدمت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لمراقبة السفن الحربية، حيث قضت طائرة بروتكتور آر جي 1 غير المسلحة أكثر من 10 ساعات في مسح السفن الأجنبية من أواخر سبتمبر إلى منتصف أكتوبر.

وشهدت الفترة الأولى من العام زيادة بنسبة 25% في حجم النشاط الروسي في المياه البريطانية وحولها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وكشفت صحيفة التلغراف الشهر الماضي أن روسيا كانت تستخدم سفن صيد للتجسس على الكابلات البحرية الحيوية لبريطانيا.

عملية ضد أسطول الظل

وفي يونيو اقتحمت قوات الكوماندوز البحرية الملكية ناقلة النفط "سي ميرتوس" التابعة لأسطول الظل الروسي في عملية عسكرية استمرت 6 ساعات.

وجاءت عملية الاستيلاء على السفينة التي أمر بها السير كير ستارمر عندما كان رئيسا للوزراء؛ بعد أشهر من التحذيرات من أن بوتين يستخدم ناقلات النفط الروسية غير المرخصة لتداول النفط الخاضع للعقوبات، وأنها تبحر عبر القناة الإنجليزية دون عقاب.

ويوم الأحد رفض “جون هيلي” وزير الخزانة، الالتزام بزيادة ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وقال إن بريطانيا "ستسعى" إلى الوصول إلى هذا المستوى، لكنه امتنع عن تقديم "التزام" قاطع، على الرغم من استقالته من منصب وزير الدفاع بعد أن لم تعد خطة الاستثمار الدفاعي التي وضعها السير “كير” تحقق الهدف.