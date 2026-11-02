في غياب رونالدو.. النصر يكتسح باختاكور بسداسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق فريق النصر السعودي فوزًا عريضًا على حساب باختاكور الأوزبكي بنتيجة 6-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل العالمي عروضه الهجومية القوية في البطولة.

وفرض النصر أفضليته منذ بداية اللقاء، وافتتح عبد الله الحمدان التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يعزز البرتغالي جواو فيليكس التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 17.

وعاد فيليكس ليهز الشباك مجددًا في الدقيقة 32، مسجلًا الهدف الثالث للنصر والثاني له شخصيًا، لكن باختاكور نجح في تقليص الفارق عن طريق فلادمارون في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني، واصل النصر تفوقه، وأضاف عبد الله العمري الهدف الرابع في الدقيقة 53، قبل أن يسجل عبد الرحمن غريب الهدف الخامس في الدقيقة 62.

ونجح باختاكور في تسجيل هدفه الثاني عن طريق دوستونبيك خامداموف في الدقيقة 75، لكن أنجيلو جابرييل أنهى آمال الفريق الأوزبكي في العودة، بعدما أحرز الهدف السادس للنصر في الدقيقة 79، ليحسم العالمي المواجهة بسداسية مقابل هدفين.

وشهدت المباراة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة الأسترالي أنج بوستيكوجلو إراحته، إلى جانب كينجسلي كومان ومحمد سيماكان، بسبب ضغط المباريات وكثرة التنقل والسفر.