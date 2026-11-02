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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

19 يناير 2027.. الحكم على 3 متهمين في قضية خلية 15 مايو الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، حجز الحكم على 3 متهمين، في القضية رقم 3014 لسنة 2026 جنايات 15 مايو، لجلسة 19 يناير 2027.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2024 وحتى 28 يونيو  من عام 2025، المتهمون انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات تمويل جميع المتهمين للإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر الحكم على 3 متهمين خلية 15 مايو إرهاب

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