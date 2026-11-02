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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكلمات مؤثرة.. رشا سامي العدل تستعيد ذكرياتها مع والدها في عيد ميلاده

رشا سامي العدل ووالدها الراحل
رشا سامي العدل ووالدها الراحل
سارة عبد الله

أحيت الفنانة رشا سامي العدل ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل سامي العدل، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّرت خلالها عن اشتياقها الكبير له.

وحرصت رشا على استعادة ذكرياتها مع والدها، مشيرة إلى أن أثره الإنساني والفني لا يزال حاضرًا في قلوب محبيه، فيما أكدت أن مكانته كأب ستظل راسخة في قلبها مهما مر الوقت.

وكتبت رشا سامي العدل منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “النهاردة عيد ميلادك يا بابا، يوم المفروض يكون مليان ضحك وفرحة، لكنه بقى يوم بيفكرني قد إيه الدنيا بقت ناقصة من غيرك”.

وأضافت: “كل سنة وأنت في مكان أجمل وأحن، كل سنة وأنت حاضر في قلبي، في ذكرياتي، وفي كل تفصيلة من حياتي، يمكن غيابك أخد صوتك وضحكتك ووجودك من وسطنا، لكنه عمره ما قدر ياخد أثرك، ولا يمحي ذكراك”.

واستكملت: “أنت مش مجرد أب فقدته، أنت حكاية عمر، واسم كبير، وفنان ساب بصمته في قلوب ناس كتير، لكن بالنسبة لي قبل كل ده كنت بابا.. ودي مكانة محدش يقدر ياخدها، كل سنة وأنت في دعائي، كل سنة وأنت في قلبي، وكل سنة وأنت أجمل ذكرى وأكبر غياب. ربنا يرحمك ويغفر لك، وينوّر قبرك، ويجعل كل اللي قدمته من فن ومحبة وأثر طيب في ميزان حسناتك، عيد ميلادك في الجنة يا بابا… لحد ما يجمعنا ربنا في مكان مفيهوش فراق. بحبك، وهتفضل واحشني مهما عدت السنين”.

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