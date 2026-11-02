سنغافورة تعلن التعاون مع أمريكا ودول "آسيان" لتطوير إطار دفاعي مشترك بحلول 2027

أعلنت وزارة الدفاع السنغافورية أن البلاد ستعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، لتطوير إطار تعاون دفاعي بين الولايات المتحدة وآسيان في عام 2027، مشيرة إلى أن ذلك سيتم جنبًا إلى جنب مع ترتيبات الدفاع الحالية مع الشركاء الرئيسيين الآخرين.

وقالت الوزارة - في بيان، اليوم /الاثنين/ - إن "سنغافورة ستعمل مع الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا في رابطة آسيان لتطوير إطار عمل يحقق المنفعة المتبادلة لجميع أطراف التعاون في مواجهة التحديات والمخاطر المشتركة"، معربة عن التطلع إلى العمل مع دول الرابطة وغيرهم من الشركاء لتعزيز التعاون الدفاعي ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة".