أسامة كمال: لتر السولار وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء.. ومليون لتر غاز كان يُهرب يوميًا إلى غزة

كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن حجم تهريب المنتجات البترولية إلى السوق السوداء، مشيرًا إلى أن سعر لتر السولار وصل إلى 60 و70 جنيهًا في بعض المناطق التي تستخدمه في أعمال المناجم.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك كميات من المنتجات البترولية يتم تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، لافتًا إلى أنه خلال عامي 2011 و2012 كان يتم تهريب نحو مليون لتر يوميًا من الوقود إلى قطاع غزة، بحسب تصريحاته.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن العالم يواجه أزمة في الطاقة، موضحًا أن بعض الدول الأوروبية اضطرت إلى إلغاء رحلات بسبب نقص الوقود.

وأكد أن منظومة مراقبة توزيع الوقود تستهدف مواجهة عمليات التهريب والتحايل وإحكام الرقابة على حركة المنتجات البترولية، مشددًا على أنه لا توجد توجيهات بمنع أي مركبة لا تحمل الملصق الإلكتروني من الحصول على الوقود.