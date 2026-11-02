أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود

أوضح الإعلامي أحمد موسى أن تطبيق منظومة مراقبة توزيع الوقود الجديدة لا يتضمن أي تغييرات في أسعار البنزين والسولار، ولا يستهدف فرض حدود معينة على كميات الوقود التي تحصل عليها السيارات خلال عمليات التموين.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن المنظومة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الرقابة على تداول المنتجات البترولية، من خلال متابعة عمليات التوزيع بصورة دقيقة، والتأكد من وصول الوقود إلى المستهلك النهائي.

وتستهدف المنظومة الجديدة إحكام السيطرة على حركة المنتجات البترولية، والحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى تسرب الوقود أو تداوله خارج القنوات الرسمية، بما يسهم في مواجهة عمليات التهريب والتلاعب في الأسواق.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تطبيق المنظومة يأتي ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم كفاءة منظومة توزيع الوقود ويعزز الرقابة على مختلف مراحل تداوله.

وتعتمد المنظومة على آليات إلكترونية تتيح متابعة عمليات تموين السيارات بالوقود، بما يساعد على ضبط حركة التوزيع وتحقيق مزيد من الشفافية والرقابة، دون المساس بأسعار الوقود أو آليات تموين السيارات.