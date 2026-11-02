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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

140 عاما على ميلاد عصر السيارات.. مركبات عمرها أكثر من قرن تعود إلى شوارع بريطانيا

شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن
كريم عاطف

عادت شوارع العاصمة البريطانية لندن إلى أجواء البدايات الأولى لصناعة السيارات، مع انطلاق النسخة السنوية من سباق السيارات العتيقة من لندن إلى برايتون يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، بمشاركة مجموعة من المركبات التاريخية التي يعود إنتاجها إلى ما قبل عام 1905، في احتفالية استثنائية تستعيد محطات مهمة من تاريخ التنقل الالي.

ويأتي الحدث بالتزامن مع الاحتفال بمرور 140 عاما على اختراع السيارة، في إشارة إلى إرث المهندس الألماني كارل بنز وسيارته Patent-Motorwagen التي قدمها عام 1886، وتعد من أبرز المحطات المؤسسة لتاريخ السيارة الحديثة.

وانطلقت المركبات من هايد بارك في لندن باتجاه مدينة برايتون الساحلية جنوب البلاد، قاطعة مسافة تبلغ نحو 97 كيلومترا، في رحلة تختلف تماما عن سباقات السيارات الحديثة، إذ لا تتجاوز سرعة بعض السيارات المشاركة ما بين 12 و20 ميلا في الساعة، بسبب طبيعة تصميمها القديم وإمكاناتها الميكانيكية المحدودة مقارنة بالمركبات المعاصرة.

ولم تخل الرحلة من التحديات، بعدما تعرضت إحدى السيارات لعطل في منطقة ذا مول بالعاصمة البريطانية، في مشهد يعكس الصعوبات التي تواجه قائدي هذه المركبات، خاصة مع مرور عقود طويلة على تصنيعها واعتمادها على أنظمة ميكانيكية تتطلب صيانة دقيقة وتعاملا حذرا.

وتتجاوز أهمية السباق مجرد الوصول إلى خط النهاية، إذ يمنح المشاركين فرصة لخوض تجربة قيادة تعيدهم إلى المراحل الأولى من تطور صناعة السيارات، عندما كانت الرحلات الطويلة تتطلب استعدادا خاصا وخبرة فنية وصبرا في التعامل مع الأعطال المحتملة.

وقال شون هاربورن، الذي شارك خلف مقود سيارة رينو من طراز D تعود إلى عام 1901، إن هذه السيارات تتسم بالهشاشة وتحتاج إلى عناية كبيرة أثناء القيادة، موضحا أن أنظمة التعليق والفرامل والقابض وناقل الحركة تختلف عن نظيراتها الحديثة، ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيدا.

وتعكس هذه التحديات طبيعة التكنولوجيا التي كانت متاحة في مطلع القرن العشرين، عندما كانت السيارات لا تزال في مرحلة التطور، ولم تصل بعد إلى مستويات الاعتمادية والراحة والأمان التي تتمتع بها المركبات الحالية.

ومن بين المشاركين أيضا كارل هاينز يونغبيك، الذي قدم من مدينة ميونيخ الألمانية إلى بريطانيا بسيارة لاكوست آند باتمان موديل 1903، للمشاركة في الرحلة التاريخية.

وأوضح يونغبيك أن السباق يتيح للمشاركين استعادة أجواء المغامرة التي كانت ترتبط بقيادة السيارات قبل أكثر من قرن، عندما كان السفر بالسيارة تجربة جديدة تتطلب الجرأة والقدرة على التعامل مع الطرق والظروف غير المتوقعة.

ويحافظ سباق لندن إلى برايتون على مكانته باعتباره مناسبة تجمع عشاق السيارات التاريخية، وتسلط الضوء على التطور الكبير الذي شهدته الصناعة منذ ظهور المركبات الأولى، وصولا إلى السيارات الحديثة التي تعتمد على التقنيات الرقمية وأنظمة القيادة المتطورة والطاقة الكهربائية.

شوارع العاصمة البريطانية لندن العاصمة البريطانية لندن لندن صناعة السيارات سباق السيارات المركبات التاريخية المهندس الألماني كارل بنز

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