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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تستثمر 500 مليون دولار لإنتاج توسان الجديدة في أمريكا

استثمارات هيوانداي 2026
استثمارات هيوانداي 2026
عزة عاطف

كشفت شركة «هيوانداي» الكورية الجنوبية ، عن ضخ استثمارات ضخمة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتوسعة وتحديث مصنعها الرئيسي في مدينة مونتغمري بولاية ألاباما الأمريكية.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز القدرات الإنتاجية للمجموعة في السوق الأمريكية، وتأمين نقل عمليات تصنيع طراز «توسان الهجين» من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع المحسنة والمنصات المستقبلية.

توسيع خطوط تصنيع المحركات وتكنولوجيا المنظومات الهجينة

تتضمن التوسعة الجديدة رفع الكفاءة التشغيلية لمرفق التصنيع الذي يمتد على مساحة مليوني قدم مربع؛ حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمصنع نحو 400 ألف سيارة و700 ألف محرك سنويًا.

وستخصص المبالغ المستثمرة لتجهيز خطوط الإنتاج بتكنيات تصنيع محركات جديدة تدعم السيارات الهجينة والمركبات الكهربائية ممتدة المدى (EREV).

وتسعى الشركة من خلال زيادة تنوع المحركات المنتجة محلياً إلى رفع مرونة التصنيع والاستجابة السريعة لتغيرات الطلب في السوق الأمريكية، بالتوازي مع التمهيد لبدء إنتاج الجيل الجديد من «توسان» والنسخ المحدثة من (Santa Fe).

توطين التصنيع وتعزيز الاستثمارات في السوق الأمريكية

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الشاملة لشركة «هيوانداي» الممتدة بين عامي 2025 و2028، والتي تتضمن استثمار نحو 26 مليار دولار لتطوير عملياتها الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.

كما تسهم التوسعة الجديدة في دعم سلاسل التوريد المحلية وتوفير فرص عمل جديدة في ولاية ألاباما، مما يعزز القدرة التنافسية للشركة أمام الصانعين المحاليين والدوليين داخل السوق الأمريكية.

هيوانداي استثمارات هيوانداي 2026 محركات هيوانداي الهجينة تصنيع Hyundai Tucson Hybrid

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