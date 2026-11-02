عند تعطل فرامل سيارتك.. Bosch تكشف عن شاشة لمس قد تنقذ حياتك

سجلت شركة «بوش» الألمانية براءة اختراع جديدة تهدف لتوفير واجهة كبح احتياطية تتيح للسائقين الاستمرار في السيطرة على المركبة وإيقافها بأمان عند تعرض أنظمة السلك التفاعلي «Brake-by-Wire» أو الدارات الإلكترونية الرئيسية للمكابح لخلل مفاجئ.

وتأتي هذه التكنولوجيا لمعالجة المخاوف المتعلقة بغياب الوصلات الميكانيكية التقليدية بين دواسة المكابح ومنظومة الهيدروليك في السيارات الحديثة.

آلية التشغيل واختيارات التحكم باللمس

تعتمد الفكرة الهندسية لبراءة الاختراع على تفعيل واجهة كبح بديلة فور اكتشاف وحدة التحكم لغياب إشارة دواسة المكابح الرئيسية.

ويتمثل الخيار الأول في إظهار أيقونة أو زر تحذيري وامض تحت مسمى «STOP» على الشاشة اللمسية المركزية، مع إمكانية التفاعل معه عبر السحب أو الضغط المطول للتدرج في قوة الكبح.

وتتيح المنظومة الاحتياطية للسائق إمكانية التدرج في قوة التباطؤ؛ حيث يسمح الضغط المتواصل بزيادة الضغط الهيدروليكي تدريجيًا للوصول إلى التوقف التام، بينما يتيح النقر الخفيف إبطاء السرعة بسلاسة، مما يمنح السائق خيار التوقف التدريجي بدلاً من الكبح الإجباري التلقائي القاسي.

إمكانية الدمج في عجلة القيادة والتحديات التنظيمية

قدمت براءة الاختراع خيارًا تشغيليًا آخر يتيح دمج زر التوقف الاحتياطي مباشرة على عجلة القيادة، مما يسهل وصول السائق إليه دون الحاجة لرفع يديه عن عجلة التوجيه أو تشتيت انتباهه عن الطريق عند وقوع حالات الطوارئ.

ورغم البعد الابتكاري لهذه التكنولوجيا، إلا أن الفكرة لا تزال في مرحلة براءات الاختراع النظرية؛ حيث تواجه تحديات تتعلق بمتطلبات السلامة التشريعية، وتأمين مصدر طاقة مستقل يضمن عمل النظام الاحتياطي في حال انهيار الشبكة الكهربائية الرئيسية للسيارة بالكامل.