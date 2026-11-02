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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني أبو ريدة: محمد صلاح من أهم رموز الكرة المصرية

هاني ابو ريدة ومحمد صلاح
هاني ابو ريدة ومحمد صلاح
حسام الحارتي

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال زيارته إلى تركيا، التي كان هدفها لقاء النجم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، وأبرز نجوم الكرة المصرية، على عقد لقاء معه، في إطار حرص الاتحاد على التواصل المستمر مع نجوم المنتخب الوطني.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تذليل أي معوقات، قد تواجه مسيرة المنتخب الوطني، بما يسهم في استمرار نجاحاته، مع تأكيد أهمية التواصل والتفاهم بين جميع عناصر المنظومة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتهيئة أفضل الأجواء أمام المنتخب وجهازه الفني ولاعبيه، استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد، تقديره الكبير للدور، الذي يمثله محمد صلاح، باعتباره من أهم رموز الكرة المصرية، وقائد المنتخب الوطني، مشددًا على حرص الاتحاد على تقديم كل سبل الدعم والمساندة للمنتخب الوطني، بما يحقق تطلعات الجماهير المصرية.

محمد صلاح هاني ابو ريدة منتخب مصر اتحاد الكرة اخبار الرياضة

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