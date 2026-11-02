د. مها محمد عبد القادر تكتب: الوظائف الوجدانية والأخلاقية للمجتمع في عصر ما بعد الذكاء الاصطناعي

يضع التمدد الخوارزمي في مفاصل الحياة العامة النسيج المجتمعي أمام حتمية إعادة صياغة بنيته الوجدانية والأخلاقية؛ بغية استيعاب التحولات العميقة دون التنازل عن الخصائص الجمعية؛ حيث تنتقل مسؤوليته من مجرد تنظيم العلاقات البشرية إلى حراسة القيم المشتركة في مواجهة الأتمتة الشاملة، مما يسهم في توجيه التقنية لخدمة الصالح العام عبر تصور منهجي متدرج يبدأ بتحقيق الاستقرار النفسي، مرورًا بحماية الهوية الثقافية، وصولًا إلى ممارسة السيادة الحكيمة والرقابة الصارمة على مخرجات التكنولوجيا؛ لتصون المجتمعات روابطها المتينة متفادية الانزلاق نحو التبعية الآلية وصولًا إلى تحقيق التوازن المنشود.

يحتاج البناء النفسي الجمعي إلى ابتكار آليات مرنة تمتص الصدمات القاسية الناجمة عن الإحلال الوظيفي والتحولات الاقتصادية المتسارعة؛ سعيًا لتوفير بيئة آمنة تبدد مخاوف الأفراد وتقيهم من الذعر المرافق لهيمنة الأنظمة الذكية على قطاعات العمل الحيوية، وهو ما يبرز أهمية تنمية حصانة مجتمعية تمهد الطريق لاستيعاب الأنماط المعيشية المستحدثة بوعي قويم؛ ليتمكن المجتمع من اتخاذ قرارات مستقلة بمنأى عن إملاءات النماذج التنبؤية، معززًا بذلك سيادته الذاتية ومتحصنًا ضد الانقياد الأعمى خلف طوفان الابتكارات التقنية المتلاحقة.

تدفع التحولات التقنية المتواصلة نحو ضرورة امتلاك قدرة فائقة على احتواء التباين واحتضان الفئات المهمشة رقميًا؛ بغرض تجاوز الفجوات العميقة والمساحات الرمادية التي تفرزها خوارزميات التصنيف الاجتماعي المعقدة في بيئات العمل الحديثة، الأمر الذي يضع على كاهل المجتمع مسؤولية إدارة هذه الفوارق المتزايدة بمرونة تمنع إقصاء الأفراد الأقل حظًا في مواكبة التسارع التكنولوجي، ليحافظ بذلك على تماسكه الداخلي وتوازنه الأخلاقي ضامنًا مشاركة الجميع في صياغة المستقبل المأمول دون إغفال أي شريحة عن اللحاق بركب التقدم الحضاري في إطاره الشامل.

تعتمد حماية الهوية الثقافية على صياغة أساليب عملية تقاوم انسياق الثقافات المحلية خلف قوالب التنميط المفروضة عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود؛ كي يحافظ المجتمع على شخصيته المتفردة المعبرة عن تاريخه وتراثه الأصيل، مما يحفز السعي الحثيث لاستكشاف الخصوصية المجتمعية عبر تجارب خالية من الفلترة التقنية، ليصون إرثه الخاص بعيدًا عن سطوة العولمة الخوارزمية؛ حمايةً لمقدراته الفكرية وتوجيهًا للأجيال المتعاقبة نحو التجذر العميق في هويتها وسط زخم العوالم الافتراضية المفتوحة.

يفرض الارتقاء الحضاري إذكاء رغبة جمعية ملحة للبحث عن غايات سامية تتجاوز حدود استهلاك الخدمات المؤتمتة؛ كي يستعيد المجتمع شغفه بتوسيع مساحات العمل الإنساني التطوعي بمنأى عن آليات التحفيز المبرمجة، وهو توجه يوجه العقل الجمعي نحو فضاءات التأمل لاستكشاف مسارات الرقي البشري بعيدًا عن جفاف المؤشرات الإحصائية البحتة؛ ليغدو النضج الفكري محركًا للنهضة الثقافية المأمولة، مانحًا النخب القدرة على بلورة أطروحات فكرية رصينة تعزز مقومات التعايش المشترك بأبعاد متجددة.

ترتكز تنمية الروابط التكافلية على حشد الطاقات المجتمعية لتشكيل شبكات تضامن حقيقية تبدد وحشة العزلة المفروضة داخل المدن الذكية المفرطة في نزعتها الفردية؛ ليمارس الأفراد أدوارًا نابعة من الفهم العميق للمعاناة الإنسانية واستيعاب الاحتياجات التي تعجز الأنظمة الآلية عن استشعارها، مما يحتم تطوير ملكة جمعية دقيقة تفرق بين الدعم الإنساني الأصيل وحملات التوجيه المصطنعة للرأي العام؛ كضمانة تقي من الانزلاق في مستنقع التفاعل السطحي، وتوجه مشاعر الانتماء الصادقة لخدمة الحركات المجتمعية الواقعية والبناءة.

ينطلق تعزيز الوعي الجمالي من العناية البالغة بالجماليات الحضرية غير المبرمجة عبر تنمية إحساس مرهف بالتفاعلات الثقافية المتنوعة العصية على معايير التحسين التقني؛ لتوظيف هذه الحساسية العالية في إحياء المساحات العامة بوصفها ميادين أصيلة للتلاقي البشري العفوي؛ حيث يسهم هذا التوجه الإيجابي في حماية روح المدن النابضة بالحياة من قسوة الخوارزميات الجامدة؛ ليبقى الإنسان هو المركز النابض لصناعة الجمال، متفردًا بقدرته الخالصة على استشعار القيم الفنية وتذوق المعاني الروحية الكامنة في تفاصيل الحياة اليومية.

يشترط التكيف المستنير مع البنى التحتية الذكية إرساء توازن دقيق يجمع بين الثقة في كفاءة الأنظمة الفائقة المديرة للمرافق العامة وبين احتفاظ العقل الجمعي بيقظته التامة؛ بغرض إدارة هذه الشراكة بندية تنفي شعور الارتهان الكلي لمقدمي الخدمات التقنية، وهو مسار يؤسس ليقين راسخ بأن سن التشريعات وتحديد مسارات الصالح العام يظلان في يد الإرادة الإنسانية رغم التفوق الحاسوبي الملحوظ في معالجة البيانات الضخمة؛ ليمارس المجتمع دوره الرقابي بما يصون مكتسباته ويحرس مقدراته الاستراتيجية.

تستمد السيادة التشريعية قوتها من بناء جسارة جمعية تمنح المجتمع بمؤسساته وأفراده القدرة على رفض السياسات التقنية متى تعارضت مع ثوابته الأخلاقية المستقرة؛ ليتحول من سوق استهلاكي سلبي إلى فاعل مؤثر يمتلك الجرأة لفرض معاييره؛ إذ تسهم هذه الشجاعة في لجم الهيمنة المتزايدة للآلة عبر ترسيخ قيم المشاركة الفعالة؛ لضمان بقاء العنصر البشري موجهًا رئيسًا لمسارات التطور التكنولوجي، متلافيًا الانصياع لخوارزميات معقدة قد تصادر إرادته الحرة وتفرغ حقوقه المدنية من دلالاتها العميقة.

يقوم بناء الضمير الجمعي على تشكيل منظومة قيمية حاكمة تعمل كموجه تشريعي وعرفي إبان تطبيق السياسات المعتمدة على البيانات الضخمة؛ كي يحافظ المجتمع على حساسيته تجاه الانحرافات الأخلاقية المحتملة للأنظمة الآلية، مبادرًا إلى تقويم أي خلل طارئ ضمانًا لإرساء العدالة الاجتماعية، ودرءًا لأي ضرر قد يلحق بفئات النسيج الاجتماعي المتنوعة، مما يعزز تماسكه الداخلي في وجه المتغيرات؛ لتظل المبادئ الإنسانية النبيلة سياجًا منيعًا يذود عن حقوق الأفراد، ويوجه مسارات التقنية لخدمة البشرية ورعاية مصالحها.

يتوج التقويم الأخلاقي المستمر هذه الوظائف عبر بناء قوة إرادة حقيقية تدفع قادة الفكر لتبني المسؤولية عن مسار التطور الحضاري حتى في ظل التوجيهات الخوارزمية الدقيقة؛ لترسيخ مكانتهم كحراس أمناء للوجود البشري، رافضين التنازل عن حقوق الأجيال القادمة في تقرير مصيرها الإنساني، ومتمسكين بالاستقلالية لتجنب تسليم القيادة المطلقة للآلة؛ حيث يوجهون مسيرة الابتكار لتتلاءم مع القيم النبيلة؛ ليبقى الإنسان هو الصانع الأوحد لمستقبله والحامي لإرثه من أي طغيان آلي يهدد كرامته وحريته.