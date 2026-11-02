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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرقابة المالية: الإقبال على أسهم بنك القاهرة يعكس قوة سوق المال وقدرته على استيعاب الطروحات

البورصة
البورصة
عادل نصار

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية يمثل نقلة نوعية، ويكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى حجم الطرح والإقبال عليه، موضحًا أن نسبة الأسهم المطروحة بلغت 45% من إجمالي رأس مال البنك، بما يقرب من 36 مليار جنيه، بسعر 5.30 جنيه للسهم، وبقيمة سوقية إجمالية بلغت 80.8 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، مقدم برنامج مال وأعمال، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ شريحة الطرح الخاص وصلت إلى 250 مليار جنيه، بمعدل تغطية بلغ 6 مرات، بينما غُطيت شريحة الطرح العام بنحو 27 مرة، وهو ما يؤكد اتساع قاعدة الطلب الاستثماري على البنك.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دخول بنك القاهرة إلى البورصة سيضيف إلى رأس المال السوقي نحو 80.8 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 2% من القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة المصرية.

وأشار عزام إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اضطلعت بدور كبير في متابعة إجراءات القيد المؤقت، وفحص طلبات التسجيل، والتنسيق المؤسسي مع الأطراف والجهات المعنية، خاصة وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، إلى جانب التنسيق مع مدير الطرح ومراقب الحسابات والمسؤول عن القيمة العادلة.

وأضاف أن دور الهيئة شمل دراسة القيمة العادلة والتحقق من سلامة المنهجيات المستخدمة، ومراجعة القوائم المالية والتأكد من كفاية الإفصاحات المحاسبية، فضلًا عن إجراء المراجعة النهائية واعتماد نشرة الطرح، قبل بدء تنفيذ الطرحين العام والخاص.

ولفت إلى أن الهيئة تتحقق عقب انتهاء الطرحين  من استيفاء متطلبات القيد النهائي وبدء التداول، موضحًا أنها نفذت أيضًا برنامجًا تدريبيًا للشركات الحكومية المرشحة للطرح، استفاد منه 118 متدربًا من 34 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق بفرص تسريع برنامج الطروحات الحكومية، كشف عزام عن وجود 26 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا حاليًا، مشيرًا إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت في طرح عدد كبير من الشركات.

المالية العامة للرقابة المالية بنك القاهرة البورصة

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