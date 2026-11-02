الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

يتعرض كثيرون لموقف مزعج أثناء استخدام الغراء في إصلاح الأدوات المنزلية أو تنفيذ الأعمال اليدوية، عندما تلتصق المادة اللاصقة بأصابع اليد ويصبح التخلص منها أمرًا صعبًا، خاصة عند استخدام الغراء سريع الالتصاق الذي يجف خلال ثوانٍ قليلة.

ومن الحيل المنزلية المتداولة للتعامل مع هذه المشكلة استخدام الخل والملح، إذ يلجأ البعض إلى الاستعانة بهما لمحاولة التخلص من بقايا الغراء العالقة بالجلد. لكن يجب الانتباه إلى أن هذه الطريقة ليست مثبتة علميًا لإزالة جميع أنواع الغراء، كما أن الخل قد يسبب تهيج البشرة، وفرك الملح على الجلد قد يؤدي إلى زيادة الاحمرار، لذلك لا يُنصح باستخدام الخليط على الجلد الحساس أو المجروح.

الماء الدافئ والصابون.. أول خطوة للتخلص من الغراء

إذا التصق الغراء بجلد اليد، يمكن البدء بغسل المنطقة بالماء الدافئ والصابون، ثم نقع الأصابع لفترة قصيرة حتى تلين المادة اللاصقة تدريجيًا.

بعد ذلك، حاولي تحريك الأصابع برفق دون شد الجلد أو محاولة نزع الغراء دفعة واحدة. وقد تحتاجين إلى تكرار النقع أكثر من مرة، بحسب نوع الغراء والكمية العالقة على البشرة.

وتناسب هذه الطريقة التعامل الأولي مع كثير من المواد اللاصقة، لكنها قد لا تزيل الغراء سريع الالتصاق بالكامل من المحاولة الأولى، لذلك يجب التحلي بالصبر وتجنب استخدام القوة، لخبيرة الطب البديل سلمي الحافظ.

ماذا تفعلين إذا التصقت الأصابع بالغراء السريع؟

الغراء

يختلف الغراء سريع الالتصاق عن بعض أنواع الغراء المنزلية العادية، إذ يمكن أن يلتصق بالجلد بسرعة ويجعل فصل الأصابع أمرًا صعبًا.

في هذه الحالة، لا تحاولي سحب الأصابع بعيدًا عن بعضها بالقوة، بل انقعي المنطقة في ماء دافئ وصابون، وحاولي تحريك الجلد برفق إذا بدأ الغراء في الارتخاء.

إذا لم تنجح المحاولة، راجعي تعليمات المنتج لمعرفة طريقة الإزالة المناسبة. ويمكن استخدام مزيل مخصص لبعض أنواع الغراء وفقًا لتعليمات الشركة، مع تجنب وضعه على الجلد المجروح أو المناطق الحساسة.

أما إذا التصقت الجفون أو الشفتان، أو دخل الغراء إلى العين أو الفم، فلا تحاولي فصله بالقوة أو استخدام المذيبات، واطلبي المساعدة الطبية العاجلة.

هل يمكن استخدام الزيت لإزالة الغراء من الأصابع؟

قد تساعد بعض الزيوت أو الكريمات المرطبة على تقليل الاحتكاك وتليين الجلد المحيط بالغراء، لكنها ليست حلًا مضمونًا لإزالة جميع أنواع المواد اللاصقة، ولا سيما الغراء سريع الالتصاق.

إذا كان الغراء عالقًا على مساحة صغيرة من الجلد السليم، يمكن تجربة كمية قليلة من مادة مرطبة مناسبة مع التدليك اللطيف، بشرط عدم وجود جرح أو تهيج، والتوقف إذا شعرتِ بألم أو حرقان.

أخطاء تجنبيها عند إزالة الغراء من الجلد

هناك مجموعة من التصرفات التي قد تزيد المشكلة سوءًا، لذلك يُفضل الابتعاد عنها عند التصاق الغراء بالأصابع.

أولًا: شد الجلد بالقوة، لأن محاولة فصل الأصابع بسرعة قد تؤدي إلى تمزق الجلد أو حدوث جروح مؤلمة.

ثانيًا: استخدام السكين أو المقص، فقد تتسبب الأدوات الحادة في إصابة الأصابع بدلًا من إزالة الغراء.

ثالثًا: نزع الغراء الجاف بعنف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تقشر الطبقة السطحية من الجلد وظهور التهيج.

رابعًا: استخدام الأسيتون دون احتياط، إذ يمكن أن يسبب جفاف الجلد وتهيجه، ويجب عدم استخدامه قرب العينين أو الفم، أو على الجلد المجروح أو الحساس.

متى تحتاجين إلى مساعدة طبية؟

إذا التصق الغراء بمساحة كبيرة من الجلد، أو تسبب في ألم شديد أو حرقان مستمر، فمن الأفضل طلب المشورة الطبية بدلًا من مواصلة المحاولات المنزلية.

كذلك، تستدعي إصابة العين أو الفم، والتصاق الجفون أو الشفتين، الحصول على مساعدة طبية عاجلة.

كيف تحمين أصابعك من التصاق الغراء مرة أخرى؟

للوقاية من المشكلة، احرصي على قراءة تعليمات العبوة قبل الاستخدام، والعمل في مكان جيد التهوية، واستخدام القفازات المناسبة لنوع المادة اللاصقة، مع تجنب لمس فوهة العبوة أو توزيع الغراء بالأصابع.

ومن الأفضل أيضًا استخدام كمية صغيرة من الغراء، وإغلاق العبوة جيدًا بعد الانتهاء، وإبعادها عن متناول الأطفال.