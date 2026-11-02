إيطاليا تستقبل جثامين ضحايا حادث تحطم مروحية في البوسنة

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استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني جثامين الجنود الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية عسكرية إيطالية تابعة لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك خلال مهمة تدريبية.

وحضر مراسم التشييع قادة عسكريون ومسؤولون إيطاليون، ووقفوا دقيقة صمت أمام النعوش، حيث وضعت مغطاة بالعلم الإيطالي بمطار تشامبينو بالعاصمة روما.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الإيطالية أن الرئيس الإيطالي التقى بعائلات الضحايا، وأرسل رسالة إلى رئيس أركان الدفاع فور علمه بالحادث.

كما أعرب عن شعوره بصدمة عميقة، وقدم تعازيه للجيش الإيطالي.