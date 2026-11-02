وزير الدولة للإعلام يستقبل السفير الفرنسي

استقبل الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، بمكتبه بمقر الوزارة اليوم، السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، وتناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات بما في ذلك المجال الإعلامي. حيث عرض السفير الفرنسي تجربة بلاده في تنظيم الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة حماية الأطفال من بعض انواع المحتوى الرقمي على وسائل التواصل.

وشرح وزير الدولة للإعلام مختلف الجهود والمسارات التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم الإعلام عموما، والتنظيم القانوني لأداء وسائل التواصل الاجتماعي ضمن قواعد الدستور المصري والحقوق والواجبات الواردة فيه، والتركيز بصفة خاصة على التشريعات الخاصة بحماية النشء والأطفال من مخاطر استخدام الإنترنت.