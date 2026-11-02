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بعد 5 أيام من الخسائر.. الذهب يفقد 230 جنيها وعيار 21 يهبط إلى 6160 جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد 5 أيام من الخسائر.. الذهب يفقد 230 جنيها وعيار 21 يهبط إلى 6160 جنيه

تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين
تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية موجة هبوط حادة خلال أقل من أسبوع، ليخسر الجرام الواحد أكثر من 230 جنيهاً، مقارنة بذروته المسجلة يوم الأربعاء الماضي.

 وبحسب آخر تحديثات سوق الصاغة، سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 2 نوفمبر تراجعاً جماعياً في جميع الأعيرة، مقارنة بمستويات يوم الأربعاء 28 أكتوبر، الذي كان أعلى نقطة سعرية خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب في مصر

وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في مصر، اليوم 6,160 جنيهاً للبيع، مقابل 6,390 جنيهاً يوم الأربعاء الماضي، ليخسر 230 جنيهاً دفعة واحدة، بنسبة تراجع تقترب من 3.6%.

كما تراجع عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، من 7,303 جنيهات يوم الأربعاء إلى 7,040 جنيهاً اليوم، فاقداً 263 جنيهاً، 

فيما هبط عيار 18 من 5,477 جنيهاً إلى 5,280 جنيهاً.

كانت الخسارة الأكبر من نصيب الجنيه الذهب، الذي تراجع من 51,120 جنيهاً يوم الأربعاء الماضي إلى 49,280 جنيهاً اليوم، بخسارة إجمالية بلغت 1,840 جنيهاً خلال 5 أيام فقط.

ويعكس هذا التراجع الانخفاض الذي شهده سعر أوقية الذهب في السوق المحلية، والتي هبطت من 227,148 جنيهاً إلى 218,968 جنيهاً، بالتزامن مع تراجع الأونصة عالمياً وهبوط سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم تراجع أسعار الذهب سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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