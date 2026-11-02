شبح فيتنام يطارده.. ترامب: لا أريد أن تتحول الحرب الحالية إلى صراع طويل الأمد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أنه لا يريد أن تتحول الحرب الحالية إلى صراع طويل الأمد على غرار حرب فيتنام.

حرب فيتنام شبح يطارد ترامب

ويشير الرئيس الأمريكي في هذا التصريح إلى الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد فيتنام واستمرت عشرين عاما بين 1955 إلى 1975 وانتهت بهزيمة الولايات المتحدة وانسحاب قواتها، وسيطرة الشمال الشيوعي على جنوب فيتنام.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن إيران تعاني من أزمة كبيرة ولم تعد قادرة على دفع رواتب قواتها العسكرية، لافتا إلى أن واشنطن لا تحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن المشكلة هي تحديد الجهة التي يمكننا التفاوض معها في إيران، موضحا أنه لم يتم توجيه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا.

وأشار ترامب إلى أن الإيرانيون يواصلون الحديث عن المفاوضات لكننا قد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر عسكريا، مضيفا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وسنرى ما إذا كان ذلك ممكنا.