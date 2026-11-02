سقوط طائرة على حي سكني بالقرب من قصر ترامب في فلوريدا.. ومقتل كل من فيها

قال مسؤولون إن طائرة من طراز ليرجيت سقطت في حي سكني بجنوب فلوريدا على بعد أميال من منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتجع، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

أظهرت عدة مقاطع فيديو غير موثقة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تصور الحادث المميت، طائرة تصطدم بالأرض بشكل شبه عمودي وبسرعة عالية، مما أدى إلى تكوين كرة نارية كبيرة وترك حفرة ملتهبة بالقرب من جانب الطريق .

قال وزير النقل شون دافي في بيان"إن حادث تحطم الطائرة في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا مأساة مروعة"، مؤكداً مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متن الطائرة.

وذكر دافي إن الطائرة، وهي من طراز ليرجيت 60، قد غادرت من أوستن في تكساس، وكانت متجهة إلى جزر البهاما.

وقع الحادث بالقرب من كريستهافن، وهو حي في مقاطعة بالم بيتش يقع على بعد أقل من سبعة أميال (11 كيلومترًا) من منتجع مارالاجو الخاص بترامب.

قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس للصحفيين بالقرب من مكان الحادث: "من الواضح أن هذا حادث تحطم طائرة كارثي".

أضاف: "بدا الأمر وكأنه صاروخ يسقط"، مضيفاً أنه لم ترد أي تقارير عن إصابة أي شخص على الأرض.

ترامب يغادر المدينة قبل الحادثة

كان ترامب في مارالاجو يوم الأحد، لكنه غادر من مطار الرئيس دونالد جي ترامب الدولي القريب والذي أعيد تسميته حديثًا باسمه بعد وقت قصير من صعوده على متن طائرة الرئاسة في الساعة 11:55 صباحًا، أي قبل حوالي ساعة من تحطم طائرة ليرجيت.

وقال جويل فلوريس، مفوض مقاطعة بالم بيتش، إن الطائرة سقطت بالقرب من مدخل مجمع منازل متنقلة، مشيراً إلى أنه تم إجلاء حوالي 600 من السكان ونقلهم إلى ملاجئ.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لها: "ستقوم إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث".

وردت أنباء عن هبوب عواصف في المنطقة. وكان ترامب يحمل مظلة أثناء صعوده إلى طائرة الرئاسة.

في تسجيل صوتي نُشر على موقع مراقبة الحركة الجوية liveatc.net، يمكن سماع شخص ما في قمرة القيادة وهو يبلغ عن "اضطراب معتدل" ويقول إن الطاقم كان "يتعامل مع الجليد".

قال الشخص إن الطائرة “تواجه الأمطار” ثم جاء “نداء استغاثة” يقول :" نحن نهبط 10000 قدم في الدقيقة".

وبعد ثوانٍ، قال الشخص إنه "يعلن حالة طوارئ" بينما كانت الطائرة تهبط بمعدل 20000 قدم في الدقيقة.

قال الشخص قبل انقطاع الاتصالات بوقت قصير: "سنصطدم بالأرض".