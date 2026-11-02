قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأعلى للإعلام": تحويل بدل التكنولوجيا عن شهر نوفمبر كاملًا للصحف الخاصة والحزبية إلى نقابة الصحفيين اليوم
مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي
الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو
السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة لها في سوهاج
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور
مصادر لـ"صدى البلد": قرار مرتقب من البدوي بتعيين بهاء أبو شقة رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد
رفع الجلسة العامة للنواب إلى الغد بعد إقرار تعديلات قانون صندوق الشهداء
كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة
اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء
الوزراء: إدراج أسهم لبنك القاهرة بـ 36.3 مليار جنيه للتداول في البورصة
تعزيز التعاون المائي والتنسيق المشترك بشأن مياه النيل بين مصر والسودان
بخط اليد.. ماذا كتب رئيس الوزراء لمركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض تشدد على تكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية لرفع كفاءة منظومة النظافة والإشغالات

منال عوض
منال عوض
أ ش أ

شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ، على ضرورة مواصلة تكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية لرفع كفاءة منظومة النظافة والإشغالات، وضبط منظومة تراخيص المحال العامة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع استمرار التواصل المباشر معهم وفحص شكاواهم والعمل على سرعة الاستجابة لها؛ بما يحقق الانضباط بالشارع ويحافظ على الصحة والسلامة العامة ويدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المحلية وتحقيق رضا المواطنين.

جاء ذلك عقب تلقي الوزيرة تقريرًا مشتركًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني بنطاق أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة الخدمات المحلية، وتحسين مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات، خاصة بمحيط المدارس، إلى جانب تكثيف الرقابة على المحال العامة، ومتابعة الأنشطة غير المرخصة، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأوضح التقرير أن الحملات شملت المرور على المدارس الواقعة بنطاق الأحياء الثلاثة، والعمل على رفع الإشغالات والمخلفات من محيطها، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، حيث أسفرت الأعمال عن رفع 594 حالة إشغال، فضلًا عن رفع 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، في إطار الجهود المكثفة لتحسين مستوى النظافة العامة وإزالة مسببات الإعاقة والتكدسات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وأضاف التقرير أن اللجنة المشكلة من الوزارة ترأسها الدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمنسق العام للجنة، وضمت في عضويتها كل من المستشار مدحت محب، وداليا صقر، ورشا عرابي، أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد صلاح عضو الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.. حيث كثفت اللجنة حملاتها التفتيشية على المحال العامة بنطاق الأحياء الثلاثة من خلال المرور على الأنشطة التجارية والتحقق من موقف التراخيص ومدى الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لمزاولة النشاط، حيث أسفرت أعمال المرور على 490 محلًا عامًا عن تحرير 53 محضر مخالفة، واتخاذ 99 قرار غلق وتشميع، فضلًا عن توجيه 95 إنذارًا للمحال المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لطبيعة كل مخالفة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة نحو تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين، أوضح التقرير أن الحملات شهدت تقديم 102 طلب ترخيص من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة بما يسهم في تيسير حصول أصحاب الأنشطة على الخدمات اللازمة، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

كما تضمنت أعمال اللجنة تنفيذ حملات «طرق الأبواب» بنطاق أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة، للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال، والتعريف بخدمات تراخيص المحال العامة والإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص، وحث أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن أعمال المرور شملت كذلك متابعة شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والعمل على فحص الشكاوى والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومتابعة أوجه القصور التي يتم رصدها والعمل على معالجتها، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الحملات الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

ارشيفية

خبير سياحي: المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر السياحية وينعش قطاعات الفنادق

جانب من المؤتمر

ملك الأردن: الاختلاف في الرأي قوة.. ولا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه

أرشيفية

خبير يحذر من نقص فيتامين ( د ).. تأثيرات تمتد للمناعة والذاكرة واضطرابات النوم

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد