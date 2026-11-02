مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ندوة الاحتفاء بمكرمي الدورة الحادية عشرة، بحضور الفنانة القديرة سهير المرشدي التي تحمل الدورة اسمها، والفنان أحمد بدير، والمخرج محمد مرسي، والكاتب والناقد المسرحي الجزائري أحميدة عياشي، والفنانة الرومانية ديانا لازار، المكرمة الدولية بالدورة، وأدار الندوة الناقد والكاتب الصحفي باسم صادق، رئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام.

واستهل الناقد والكاتب باسم صادق الندوة بالحديث عن المكرمين، مشيدًا بالتجارب الفنية والإبداعية التي قدموها وإسهاماتهم في الحركة المسرحية، وتحدث عن الفنانة ديانا لازار وتجربتها الفنية التي تمثل رومانيا، وعن الفنانة القديرة سهير المرشدي التي تحمل الدورة اسمها، باعتبارها واحدة من القامات الفنية الكبيرة، كما أشار إلى أن الفنان أحمد بدير شكل وجدان الجمهور بأعماله الفنية المميزة وترك بصمة خاصة في ذاكرة المشاهدين. وتطرق إلى المخرج محمد مرسي والكاتب أحميدة عياشي، مشيرًا إلى وجه التشابه بينهما في ممارسة الرياضة، وما تعكسه من انضباط والتزام، مؤكدًا أن الاحتفاء بهذه الأسماء يأتي تقديرًا لمسيرات وتجارب تستحق تسليط الضوء عليها.

وأعربت الفنانة الرومانية ديانا لازار عن سعادتها وفخرها بتكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدة اعتزازها بتمثيل رومانيا في هذا المحفل المسرحي الدولي، ومشيرة إلى أن تبادل الثقافات بين البلدان يفتح آفاقاً للتواصل والتفاهم ويحقق ثراءً ثقافياً تفخر بأن تكون جزءاً منه.

وأوضحت ديانا لازار أن دور الفنان لا يقتصر على تقديم الأعمال الفنية فقط، بل يمتد إلى توجيه الأجيال الشابة وإلهامهم، مؤكدة أهمية دعم الشباب ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

ووجهت رسالة إلى الشباب دعتهم خلالها إلى التمسك بأحلامهم والمثابرة من أجل تحقيقها، مشددة على أن الفن من أجمل المهن، وأن الشغف والإصرار هما الطريق لمواصلة الإبداع والوصول إلى الأهداف، وحثتهم على عدم التخلي عن أحلامهم والاستمرار في السعي لتحقيقها.

وكشف المخرج محمد مرسي، المكرم بدرع الشباب بالدورة الحادية عشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن رحلته الفنية والعلاقة التي جمعته منذ طفولته بين الرياضة والفن، مؤكداً أن الانضباط الذي اكتسبه من ممارسة كرة القدم كان له تأثير كبير في تكوين شخصيته الفنية والمهنية، موجهاً الشكر إلى الدكتور أشرف زكي والأستاذ مازن الغرباوي على دعمهما الكبير له.

وقال مرسي إن علاقته بالرياضة والفن بدأت منذ طفولته، حيث كان لاعب كرة قدم متميزاً، وفي الوقت نفسه يرتبط بالمسرح، موضحاً أن الرياضة أسهمت بشكل كبير في تشكيل شخصيته، خاصة فيما يتعلق بالانضباط والالتزام واحترام المواعيد، وهي القيم التي انعكست على مسيرته الإخراجية.

وأضاف أن تجربته في الإخراج بدأت مبكراً للغاية، عندما كان في السادسة عشرة من عمره، مشيراً إلى أن والده كان مخرجاً مسرحياً كبيراً في مدينة الإسكندرية، وهو ما أسهم في ارتباطه بالمسرح منذ الصغر، مؤكداً أن ممارسة الرياضة ربما كانت أحد الأسباب التي دفعته إلى الاتجاه للإخراج، لما تمنحه من قدرة على الالتزام والعمل المنظم.

وتطرق مرسي إلى واحدة من أهم المحطات الفارقة في حياته الفنية، وهي تجربته عام 2008، حين قدم عرضاً مسرحياً لم يكن يطمح من خلاله سوى إلى أن يشاهده الجمهور واللجان المتخصصة، موضحاً أنه كان متحمساً لتقديم العمل باعتباره تجربة مسرحية، دون أن يتوقع تحقيق أي نجاح كبير.

وأشار إلى أن العرض خضع لتقييم لجنة ضمت أسماء مسرحية بارزة، من بينها الفنان أحمد عبد العزيز، والفنانة سميرة عبد العزيز، والمخرج سعد أردش، مؤكداً أن الوقوف أمام هذه القامات الفنية كان يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة له في تلك المرحلة من حياته.

وأوضح أن المفاجأة جاءت باختيار العرض لتمثيل مصر في أحد المهرجانات الدولية، ثم حصوله على جائزة أفضل عرض، وهو ما اعتبره اللحظة الفارقة في مسيرته الفنية، قائلاً إن تلك التجربة كانت نقطة تحول حقيقية في حياته، وفتحت أمامه آفاقاً جديدة في عالم المسرح.

محمد مرسي يوجه الشكر إلى الدكتور أشرف زكي

ووجه محمد مرسي الشكر إلى الدكتور أشرف زكي، مؤكداً أنه صاحب فضل كبير في مسيرته المهنية، حيث ساعده في الانتقال إلى القاهرة والعمل مخرجاً بالمسرح القومي، وهو ما شكل بداية مرحلة جديدة في مشواره الفني.

كما تحدث عن توليه مسؤولية إدارة فرقة الإسكندرية المسرحية لمدة تسع سنوات، وما قدمه خلالها من أعمال مسرحية متنوعة، مشيراً إلى أن هذه التجربة منحته فرصة كبيرة للاحتكاك بالحركة المسرحية وتطوير أدواته الفنية والإدارية.

وأكد محمد مرسي أن رحلته الفنية جاءت نتيجة مجموعة من التجارب والمحطات التي أسهمت في تشكيل شخصيته، معرباً عن امتنانه لكل من دعمه وسانده، ومؤكداً أن ما حققه حتى الآن يمثل دافعاً لمواصلة العمل وتقديم المزيد من التجارب المسرحية.

وتحدث الكاتب والممثل الجزائري أحميدة عياشي عن علاقته بالمسرح والرياضة، وتحديداً فن المونودراما والجري والماراثون، مؤكداً أن التجربتين تتشابهان في اعتمادهما على تحدي الجسد ومواجهة الذات والصبر، مشيراً إلى أن ممارسة الماراثون انعكست بشكل كبير على مسيرته المسرحية والأدبية والصحفية، وذلك خلال ندوة تكريمه بدرع سميحة أيوب التقديرية ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

واستعاد أحميدة عياشي محطات من علاقته بالمونودراما، موضحاً أن اهتمامه بهذا الفن بدأ خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما كان يعمل صحفياً وممثلاً متخصصاً في المونودراما، مشيراً إلى إعجابه بهذا الشكل المسرحي الذي يمنح الممثل مساحة واسعة للتعبير والتأمل، ويضعه في مواجهة مباشرة مع الجمهور.

كما تحدث عن مشاركته في مهرجان المسرح التجريبي بتونس، واهتمام الفنانة الراحلة سميحة أيوب بفن المونودراما، لافتاً إلى أن من أجمل المصادفات في مسيرته أن يتلقى تكريماً يحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي يكن لها تقديراً خاصاً.

وتطرق عياشي إلى العلاقة بين الماراثون والمسرح، مؤكداً أن هناك تشابهاً كبيراً بين الممثل الذي يقف منفرداً على خشبة المسرح، والعداء الذي يخوض سباقاً طويلاً، حيث يواجه كل منهما تحدياً جسدياً ونفسياً يتطلب قدرة كبيرة على التحمل والتركيز.

وأوضح أن الماراثون، الذي تصل مسافته إلى 42 كيلومتراً، يمثل بالنسبة له تجربة تتجاوز حدود الرياضة، لتصبح اختباراً للإرادة والقدرة على الاستمرار، مشيراً إلى أن لحظة وصول الممثل إلى ذروة الأداء المسرحي تشبه إلى حد كبير اللحظة التي يبلغ فيها العداء أقصى درجات التحدي خلال السباق.

وأشار الكاتب الجزائري إلى تأثره بتجربة الروائي الياباني هاروكي موراكامي، الذي اتجه إلى ممارسة الجري والماراثون، موضحاً أن هذه التجربة ألهمته في النظر إلى الرياضة باعتبارها أسلوب حياة، وليس مجرد نشاط بدني، وهو ما انعكس على رؤيته للعمل الإبداعي.

وأضاف أن حضور الرياضة والماراثون في الأدب العربي لا يزال محدوداً، لكنه وجد نماذج أدبية تناولت الجري باعتباره سلوكاً حياتياً، مؤكداً أن تجربته مع الماراثون أثرت في مساره المسرحي والروائي والصحفي، لما تمنحه من صبر ونفس طويل وقدرة على مواصلة العمل.

وشدد عياشي على أن الماراثون لا يقوم على منافسة الآخرين بقدر ما يعتمد على مواجهة الإنسان لنفسه، خاصة في لحظات التعب والإرهاق، وهو ما يتشابه مع طبيعة العمل الإبداعي الذي يحتاج إلى المثابرة والقدرة على تجاوز التحديات.

واختتم أحميدة عياشي حديثه بالتعبير عن سعادته بالتكريم في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكداً اعتزازه بالوقوف إلى جانب الفنانة سهير المرشدي والفنان أحمد بدير، اللذين يمثلان قامات فنية كبيرة تربى على أعمالهما المسرحية، موجهاً لهما التهنئة والتقدير، ومعبراً عن محبته الكبيرة لهما وللحركة المسرحية المصرية.

وفي ختام الندوة، أعرب المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن سعادته وفخره بمشاركة هذه المجموعة من المكرمين الذين يمثلون دولاً وتجارب فنية مختلفة، موجهاً الشكر بشكل خاص إلى الفنانة القديرة سهير المرشدي على حضورها ومشاركتها في الدورة التي تحمل اسمها، ومثمناً مسيرتها الفنية وتجربتها الإبداعية التي تمثل نموذجاً ملهماً للأجيال الشابة، بما تحمله من قيمة إنسانية ومهنية وفنية.

كما وجه الغرباوي الشكر للمكرمين على مشاركتهم وإتاحة الوقت للشباب والإعلاميين والنقاد لفتح مساحة للنقاش والحوار، مشيراً إلى أن انتهاء الندوة لا يعني انتهاء التواصل، بل يمثل بداية لحوار أوسع وأعمق، من خلال وجود المكرمين بين الجمهور والإعلاميين والنقاد والمتسابقين المشاركين من مختلف الدول.

وتُقام الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

ويُقام المهرجان للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع فندق دريمز بيتش، الشريك المستضيف للمهرجان، وجامعة الكتاب بالعراق، الشريك العلمي، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.