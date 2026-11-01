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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم أحمد بدير وسهير المرشدي في الدورة الحادية عشر من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أحمد بدير وسهير المرشدي مكرمين الدورة الحادية عشر من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
أحمد بدير وسهير المرشدي مكرمين الدورة الحادية عشر من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
أحمد البهى

كرّم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، خمسة من القامات الفنية والمسرحية، خلال حفل افتتاح دورته الحادية عشرة، التي تُقام فعالياتها خلال الفترة من 1 وحتى 5 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، تقديرًا لإسهاماتهم وإبداعاتهم في إثراء الحركة المسرحية.
وضمت قائمة المكرمين الفنان أحمد بدير من مصر، الذي يُكرّم بدرع سميحة أيوب التقديرية، والفنانة ديانا لازار من رومانيا، بصفتها أفضل شخصية دولية، والكاتب والناقد أحميدة عياشي من الجزائر، بوصفه أفضل شخصية عربية، والمخرج محمد مرسي من مصر، بوصفه أفضل شخصية شابة، إلى جانب تكريم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، التي تحمل الدورة الحادية عشرة اسمها.
ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة، ويقام المهرجان للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع فندق دريمز بيتش، الشريك المستضيف للمهرجان، في إطار الشراكة المستمرة التي تجمع الجانبين، وبالتعاون مع جامعة الكتاب بالعراق، الشريك العلمي للمهرجان.
كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية لبلدية ظفار بسلطنة عُمان.
وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

أحمد بدير سهير المرشدي اخبار الفن نجوم الفن

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