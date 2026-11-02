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تحرك سعودي ياباني لتعزيز التعاون العسكري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحرك سعودي ياباني لتعزيز التعاون العسكري

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في بيان، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الياباني، جرى خلاله الإشادة بالتعاون العسكري والدفاعي القائم بين السعودية واليابان، وبحث آليات تطويره وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير الدفاع السعودي أن الاتصال تناول أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التوترات والتحديات الأمنية التي تشهدها.

وأشار إلى أن الجانبين أدانا خلال الاتصال الاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية التعامل مع التهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها.
 

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي وزير الدفاع الياباني السعودية واليابان جماعة الحوثي

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