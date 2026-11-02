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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شركة الكرة في الزمالك.. الحقيقة الغائبة في الملف الشائك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد جلال تفاصيل الجدل المثار حول تأسيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك، في ظل الاعتراضات المتعلقة بآليات إنشائها ونسب الملكية والضوابط القانونية المنظمة لها.


وأوضح أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،  أن مجلس إدارة نادي الزمالك اعتمد قرار تأسيس شركة الكرة، على أن تكون نسبة 51% للمستثمرين، مقابل احتفاظ النادي بنسبة 49%، مشيرًا إلى أن القرار سيُعرض على الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل.


وتطرق إلى قانون الرياضة الصادر عام 2017، خلال فترة تولي خالد عبد العزيز وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أنه كان يشترط أن تكون الحصة الحاكمة، التي تتجاوز 51%، مملوكة للنادي، بغض النظر عن اسم المستثمر.


كما أشار إلى أن القانون كان يمنع الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية شركة كرة القدم، مؤكدًا أن هذين الشرطين لم يكن من الممكن تغييرهما، حتى بموافقة الجمعية العمومية.


وأضاف أن تعديل قانون الرياضة في عام 2025 فتح الباب أمام الجدل الدائر حاليًا بشأن تأسيس شركة الكرة في الزمالك، وما يرتبط به من آليات ونسب للملكية.


واختتم أحمد جلال حديثه بالإشارة إلى بيان أحمد سليمان واعتراضه على آليات تأسيس الشركة، إلى جانب اعتراض عدد من الأسماء البارزة داخل النادي على إقامة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء، ومن بينهم الدكتور عمرو المطراوي، أحد رموز التأهيل في كرة القدم بنادي الزمالك.

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