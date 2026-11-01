سعر الدولار اليوم في مصر.. تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وسط تباين محدود في مستويات الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر صرف العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق والأنشطة الاقتصادية.

سعر الدولار الان

بينما بلغ سعره في بنك مصر 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجل الدولار 55.98 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع،

فيما بلغ سعره في البنك التجاري الدولي CIB نحو 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار اليوم

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد 1 نوفمبر 2026 على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 55.98 جنيه للشراء، و56.12 جنيه للبيع.

بنك مصر: 55.75 جنيه للشراء، و55.85 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية: 55.73 جنيه للشراء، و55.83 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي CIB: 55.72 جنيه للشراء، و55.82 جنيه للبيع.



البنك المصري الخليجي: 55.77 جنيه للشراء، و55.87 جنيه للبيع.



بنك البركة: 55.80 جنيه للشراء، و55.90 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 55.90 جنيه للشراء، و56.00 جنيه للبيع.



بنك كريدي أجريكول: 55.75 جنيه للشراء، و55.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنك الاهلي المصري

وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات المعلن في 1 نوفمبر 2026، جاءت مستويات أسعار الشراء والبيع على النحو التالي:

العملة سعر الشراء سعر البيع

الدولار الأمريكي 55.74 55.84



اليورو 62.0776 62.619



الجنيه الإسترليني 74.5523 75.0099



الدولار الكندي 39.837 40.0488



الكرون الدنماركي 8.306 8.3792



الكرون النرويجي 6.0235 6.0803



الكرونا السويدية 5.6521 5.6989

الفرنك السويسري 67.5227 68.1391



تميم: الولايات المتحدة ترسل 3 مليارات دولار إلى العراق على شكل 6 وجبات صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تقفز 34% وتسجل 9.54 مليار دولار «خطة النواب» توافق على تمويلين دوليين بـ172 مليون دولار.. التفاصيل والأهداف بحضور مدبولي.. مصر توقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي أسعار الدولار تواصل التراجع ختام تعاملات اليوم.. و تهبط إلى 55.68 جنيه أخبار السيارات | لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار بقيمة مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بعد سرقتها.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار بقيمة مليار دولار.. مدبولي يشهد اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي صادرات كوريا الجنوبية تسجل 115.3 مليار دولار في أكتوبر بفضل الزيادة الحادة بمبيعات أشباه الموصلات

الين الياباني (100 ين) 35.3031 35.5737



الدولار الأسترالي 39.096 39.3281



الدينار الكويتي 175.7251 181.1811



الريال السعودي 14.7753 14.88



الدرهم الإماراتي 15.1612 15.2049



تميم: الولايات المتحدة ترسل 3 مليارات دولار إلى العراق على شكل 6 وجبات صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تقفز 34% وتسجل 9.54 مليار دولار «خطة النواب» توافق على تمويلين دوليين بـ172 مليون دولار.. التفاصيل والأهداف بحضور مدبولي.. مصر توقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي أسعار الدولار تواصل التراجع ختام تعاملات اليوم.. و تهبط إلى 55.68 جنيه أخبار السيارات | لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار بقيمة مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بعد سرقتها.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار بقيمة مليار دولار.. مدبولي يشهد اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي صادرات كوريا الجنوبية تسجل 115.3 مليار دولار في أكتوبر بفضل الزيادة الحادة بمبيعات أشباه الموصلات

الدينار البحريني 145.5163 147.9597



الريال العماني 142.6123 145.0427



الريال القطري 14.1472 15.3348



الدينار الأردني 77.7135 78.8701



اليوان الصيني 8.368 8.3936

آخر تحديث لأسعار العملات: الأحد 1 نوفمبر 2026، الساعة 14:14:36.

ما العوامل المؤثرة في سعر الدولار أمام الجنيه؟

تتأثر حركة سعر الدولار في السوق المصرفية المصرية بعدد من العوامل الاقتصادية والنقدية، في مقدمتها حجم المعروض من النقد الأجنبي ومستويات الطلب عليه لتلبية احتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية.

كما تلعب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات دورا في تحديد حجم السيولة الدولارية المتاحة داخل القطاع المصرفي.

سعر العملات

وتؤثر كذلك التطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار أمام العملات الرئيسية، إلى جانب قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، في اتجاهات سوق الصرف ومستويات تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.