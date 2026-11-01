سعر الدولار اليوم في مصر.. تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وسط تباين محدود في مستويات الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر صرف العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق والأنشطة الاقتصادية.
بينما بلغ سعره في بنك مصر 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجل الدولار 55.98 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع،
فيما بلغ سعره في البنك التجاري الدولي CIB نحو 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد 1 نوفمبر 2026 على النحو التالي:
البنك المركزي المصري: 55.98 جنيه للشراء، و56.12 جنيه للبيع.
بنك مصر: 55.75 جنيه للشراء، و55.85 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 55.73 جنيه للشراء، و55.83 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 55.72 جنيه للشراء، و55.82 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 55.77 جنيه للشراء، و55.87 جنيه للبيع.
بنك البركة: 55.80 جنيه للشراء، و55.90 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 55.90 جنيه للشراء، و56.00 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 55.75 جنيه للشراء، و55.85 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنك الاهلي المصري
وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات المعلن في 1 نوفمبر 2026، جاءت مستويات أسعار الشراء والبيع على النحو التالي:
العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي 55.74 55.84
اليورو 62.0776 62.619
الجنيه الإسترليني 74.5523 75.0099
الدولار الكندي 39.837 40.0488
الكرون الدنماركي 8.306 8.3792
الكرون النرويجي 6.0235 6.0803
الكرونا السويدية 5.6521 5.6989
الفرنك السويسري 67.5227 68.1391
الين الياباني (100 ين) 35.3031 35.5737
الدولار الأسترالي 39.096 39.3281
الدينار الكويتي 175.7251 181.1811
الريال السعودي 14.7753 14.88
الدرهم الإماراتي 15.1612 15.2049
الدينار البحريني 145.5163 147.9597
الريال العماني 142.6123 145.0427
الريال القطري 14.1472 15.3348
الدينار الأردني 77.7135 78.8701
اليوان الصيني 8.368 8.3936
آخر تحديث لأسعار العملات: الأحد 1 نوفمبر 2026، الساعة 14:14:36.
ما العوامل المؤثرة في سعر الدولار أمام الجنيه؟
تتأثر حركة سعر الدولار في السوق المصرفية المصرية بعدد من العوامل الاقتصادية والنقدية، في مقدمتها حجم المعروض من النقد الأجنبي ومستويات الطلب عليه لتلبية احتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية.
كما تلعب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات دورا في تحديد حجم السيولة الدولارية المتاحة داخل القطاع المصرفي.
وتؤثر كذلك التطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار أمام العملات الرئيسية، إلى جانب قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، في اتجاهات سوق الصرف ومستويات تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.