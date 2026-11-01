قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت رعاية الرئيس السيسي.. مدبولي يتابع ترتيبات استضافة مصر للنسخة الأولى من "منتدى البرلمانيين الشباب العرب"
وزير التعليم يشيد بمدرسة بكفر الشيخ لتتويجها «أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربي»
الجامعة العربية تدين استهداف ناقلة الغاز القطرية.. وتعرب عن دعمها الكامل لدول المنطقة
نيفين مختار تحذر الأزواج من إفشاء أسرار الحياة الخاصة: خيانة للأمانة ومخالفة لأوامر الله
وزير التعليم: نهتم بتشجيع الطلاب على المشاركة بالمسابقات المحلية والدولية لإكتشاف المواهب
بقرار من الإمام الأكبر.. التشكيل النهائي للجنة اختيار قيادات جامعة الأزهر
موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب.. تفاصيل
مساعد وزير الخارجية الأسبق: نقص التمويل أبرز تحديات إعادة الإعمار في أفريقيا
وزير المالية: نعمل مع الأسواق الناشئة لجعل قواعد النظام المالي العالمي أكثر عدالة
وزير التعليم لبطلة تحدي القراءة العربي : خطفتي قلوبنا
وزير التعليم: تتويج الطالبة ميار بلقب بطلة تحدي القراءة العربي إنجاز وطني مشرف
رئيس الوزراء يتابع ترتيبات الإعداد لمنتدى البرلمانيين الشباب العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر.. تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك

سعر العملات الان
سعر العملات الان
محمد غالي

شهد سعر الدولار الأمريكي، تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وسط تباين محدود في مستويات الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر صرف العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق والأنشطة الاقتصادية.

سعر الدولار الان

بينما بلغ سعره في بنك مصر 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجل الدولار 55.98 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع، 

فيما بلغ سعره في البنك التجاري الدولي CIB نحو 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد 1 نوفمبر 2026 على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 55.98 جنيه للشراء، و56.12 جنيه للبيع.
بنك مصر: 55.75 جنيه للشراء، و55.85 جنيه للبيع.
 

بنك الإسكندرية: 55.73 جنيه للشراء، و55.83 جنيه للبيع.
 

البنك التجاري الدولي CIB: 55.72 جنيه للشراء، و55.82 جنيه للبيع.


البنك المصري الخليجي: 55.77 جنيه للشراء، و55.87 جنيه للبيع.


بنك البركة: 55.80 جنيه للشراء، و55.90 جنيه للبيع.
 

بنك قناة السويس: 55.90 جنيه للشراء، و56.00 جنيه للبيع.


بنك كريدي أجريكول: 55.75 جنيه للشراء، و55.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنك الاهلي المصري

وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات المعلن في 1 نوفمبر 2026، جاءت مستويات أسعار الشراء والبيع على النحو التالي:

العملة  سعر الشراء  سعر البيع

الدولار الأمريكي  55.74  55.84 
 

اليورو  62.0776  62.619 
 

الجنيه الإسترليني  74.5523  75.0099 
 

الدولار الكندي  39.837  40.0488 
 

الكرون الدنماركي  8.306  8.3792 
 

الكرون النرويجي  6.0235  6.0803 
 

الكرونا السويدية  5.6521  5.6989 
الفرنك السويسري  67.5227  68.1391 
 

الين الياباني (100 ين)  35.3031  35.5737 
 

الدولار الأسترالي  39.096  39.3281 
 

الدينار الكويتي  175.7251  181.1811 
 

الريال السعودي  14.7753  14.88 
 

الدرهم الإماراتي  15.1612  15.2049 
 

الدينار البحريني  145.5163  147.9597 
 

الريال العماني  142.6123  145.0427 
 

الريال القطري  14.1472  15.3348 
 

الدينار الأردني  77.7135  78.8701 
 

اليوان الصيني  8.368  8.3936

آخر تحديث لأسعار العملات: الأحد 1 نوفمبر 2026، الساعة 14:14:36.

ما العوامل المؤثرة في سعر الدولار أمام الجنيه؟

تتأثر حركة سعر الدولار في السوق المصرفية المصرية بعدد من العوامل الاقتصادية والنقدية، في مقدمتها حجم المعروض من النقد الأجنبي ومستويات الطلب عليه لتلبية احتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية.

كما تلعب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات دورا في تحديد حجم السيولة الدولارية المتاحة داخل القطاع المصرفي.

سعر العملات

وتؤثر كذلك التطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار أمام العملات الرئيسية، إلى جانب قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، في اتجاهات سوق الصرف ومستويات تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان سعر الدولار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

عداد الكهرباء

بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

كرات البطاطس

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة

التركيز عند الأطفال

منها الموز والزبادي.. أطعمة تزيد مستوى تركيز طفلك خلال اليوم الدراسي

الحصبة الالمانية

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. أعراض صـادمة للحصبة الألمانية

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد