4 مواجهات منتظرة.. جدول مباريات الزمالك في شهر نوفمبر بمختلف البطولات

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدولًا حافلًا بالمواجهات خلال شهر نوفمبر الجاري، في ظل ارتباطاته بالعديد من المنافسات المحلية والقارية، وسعيه لتحقيق نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة.

ويخوض الفريق الأبيض منافسات في 4 بطولات خلال الشهر، هي «الدوري المصري الممتاز، كأس مصر، كأس عاصمة مصر، دوري أبطال إفريقيا».

ويفتتح الزمالك مبارياته في نوفمبر بمواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويواصل الفريق مشواره بمواجهة مصر للتأمين يوم 6 نوفمبر، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، قبل أن يعود إلى منافسات الدوري الممتاز بمواجهة الجونة يوم 23 من الشهر ذاته.

وعلى الصعيد القاري، يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة الإفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر، في إطار سعيه للمنافسة على اللقب الإفريقي.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر نوفمبر:

2 نوفمبر: الزمالك أمام وادي دجلة – كأس عاصمة مصر.

6 نوفمبر: الزمالك أمام مصر للتأمين – كأس مصر.

23 نوفمبر: الزمالك أمام الجونة – الدوري المصري.

28 نوفمبر: الزمالك أمام الإفريقي التونسي – دوري أبطال إفريقيا.