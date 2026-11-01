محمد صلاح يرفض عرضا خرافيا من الدوري السعودي

رفض محمد صلاح، نجم طرابزون سبور التركي، عرضًا ماليًا مغريًا من نادي الشباب السعودي، في ظل تمسكه بالاستمرار مع فريقه الحالي وشعوره بالاستقرار منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب ما أورده موقع "Haberler" التركي، فإن الشباب السعودي يسعى إلى إقناع محمد صلاح بخوض تجربة جديدة في دوري روشن، من خلال تقديم عرض ضخم لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن صفوف طرابزون سبور في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير، أن نادي الشباب تقدم بعرض لمحمد صلاح يحصل بموجبه على راتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو، في محاولة لإغراء النجم المصري بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال شهر يناير المقبل.

ويزيد العرض السعودي على الراتب السنوي الذي يتقاضاه صلاح مع طرابزون سبور، والمقدر بنحو 17 مليون يورو، بفارق يصل إلى 8 ملايين يورو سنويًا، لكن المقابل المالي لم يكن كافيًا لتغيير موقف اللاعب بشأن مستقبله.

وفي السياق ذاته، تمسك قائد منتخب مصر بالبقاء مع طرابزون سبور، وطلب من مدير أعماله رامي عباس عدم البحث عن عروض جديدة له، في ظل شعوره بالراحة والاستقرار داخل الفريق التركي.

وكان صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، قد انضم إلى طرابزون سبور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب نهاية رحلته مع ليفربول الإنجليزي، التي استمرت تسعة مواسم شهدت تحقيقه العديد من الإنجازات.