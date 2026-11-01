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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام محمد صلاح أمام غازي عنتاب.. تقييم مميز رغم غياب التسجيل والصناعة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

خاض النجم المصري محمد صلاح مواجهة طرابزون سبور أمام غازي عنتاب، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري التركي، وشارك في المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة، دون أن ينجح في التسجيل أو صناعة الأهداف.

محمد صلاح يحصل على 7.7 

حصل صلاح على تقييم 7.7 من 10 وفقًا لمنصة «Sofascore»، بعدما قدم أداءً جيدًا على مستوى صناعة الفرص والتحركات الهجومية، وكان أبرز ما قدمه خلال اللقاء تسجيل 6 تمريرات مفتاحية، إلى جانب تنفيذ عدد من المراوغات الناجحة.

وسدد قائد منتخب مصر مرتين خلال المباراة، إحداهما بين القائمين والعارضة، وبلغت الأهداف المتوقعة لتسديداته 0.23، بينما وصلت الأهداف المتوقعة على المرمى إلى 0.53، ووقع في مصيدة التسلل مرتين، لكنه لم يتمكن من هز الشباك أو تقديم تمريرة حاسمة.

إحصائيات محمد صلاح أمام غازي عنتاب:

المشاركة: 90 دقيقة.

التقييم: 7.7 من 10.

الأهداف: 0.

التمريرات الحاسمة: 0.

إجمالي التسديدات: 2.

التسديدات على المرمى: 1.

التمريرات المفتاحية: 6.

التمريرات الصحيحة: 23 من 28.

دقة التمرير: 82%.

المراوغات الناجحة: 3 من 5.

لمسات الكرة: 47.

استعادة الكرة: مرتان.

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