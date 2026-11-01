الأهلي يرفض التفريط في بنجديدة ومنصف بقرار.. وشوبير يكشف مصير رضا سليم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب رحيل المغربي سفيان بنجديدة والتونسي منصف بقرار، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بعد الحديث عن منحهما مهلة لتحديد موقفهما مع الفريق.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن بعض الأنباء بدأت تتردد بشأن إمكانية رحيل اللاعبين في يناير المقبل، سواء برحيل الثنائي معًا أو مغادرة أحدهما فقط، مشيرًا إلى أنه تواصل مع المصادر نفسها التي استفسر منها عن حقيقة هذه المعلومات.

وأوضح شوبير أن الرد الذي تلقاه استبعد وجود نية للتخلي عن سفيان بنجديدة ومنصف بقرار في الوقت الحالي، متسائلًا عن مدى منطقية الاستغناء عن لاعبين جدد تعاقد معهم النادي مقابل مبالغ كبيرة، خاصة في ظل الأسماء والإمكانات التي يمتلكانها.

وأضاف أن المصادر التي تواصل معها أكدت له أن رحيل الثنائي في يناير أمر غير مقبول، في ظل حداثة انضمامهما إلى الفريق والاستثمار الذي تم فيهما.

وفي المقابل، كشف شوبير عن اختلاف الموقف بالنسبة للمغربي رضا سليم، مؤكدًا أن قصته مع الأهلي أوشكت على النهاية، بعدما تلقى ردًا واضحًا بأن اللاعب بات قريبًا من إنهاء مشواره مع النادي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الحديث عن ملف الراحلين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وموقف الإدارة من تدعيم صفوف الفريق وإعادة ترتيب قائمة اللاعبين.