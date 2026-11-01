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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11-1-2026، استقرار نسبي، وفقًا لآخر تحديثات في جميع البنوك العاملة في مصر.

وكان قد سجل الدولار زيادة بنحو 7.1% خلال أكتوبر، مرتفعا من مستوى 52.37 جنيه بداية الشهر الماضي وصولا إلى مستوى  56 جنيه الان .

أسعار الدولار اليوم

واستمر سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم الاحد 1 نوفمبر 2026، دون مستوى الـ 56 جنيها.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 1-11-2026، مقابل الجنيه ضمن نشرته الخدمية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  المصرف العربي: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك المصري الخليجي: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

 

سعر الدولار في  المصرف المتحد: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك البركة: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك التجاري الدولي CIB: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار في  بنك التعمير والإسكان: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك الكويت الوطني: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  كريدي أجريكول: 55.96 جنيه للشراء و56.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

 

سعر الدولار في  بنك أبوظبي الأول مصر: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك التنمية الصناعية: 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك فيصل الإسلامي: 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار 

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك أعلى من 56 جنيه، حيث سجل سعر الدولار في  البنك العقاري المصري العربي 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 56.01 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع، وفي  بنك قناة السويس 56 جنيهًا للشراء و56.10 جنيه للبيع.

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