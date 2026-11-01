سعر الدولار في البنوك الآن

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه ثباتاً من دون تغيير مع أول تداولات له اليوم الأحد 1-11-2026 على مستوى السوق الرسمية.

تحركات الدولار

ارتفع سعر الدولار بمعدلات غير مسبوقة على مدار الأسبوع الماضي بمقدار كسر حاجز الجنيهين على مستوى البنوك ليتراجع بقيمة قرشين اثنين صبيحة الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 55.94 جنيه للشراء و 56.04 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل ثاني أقل سعر دولار 55.95 جنيه للشراء و 56.06 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الإسكندرية، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 55.97 جنيه للشراء و 56.07 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف العربي الدولي، سايب،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، سايب، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر دولار 56.09 جنيه للشراء و 56.19 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 56.07 جنيه للشراء و 56.17 جنيه للبيع في بنكي "العقاري المصري العربي، قناة السويس".