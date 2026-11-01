بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتبارًا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق تخفيض بنسبة 30% على قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء لأصحاب بعض العدادات الكودية، في إطار التيسيرات التي أعلنتها الحكومة لمساعدة المواطنين على توفيق أوضاع الوحدات والعقارات المخالفة.

ويأتي القرار تنفيذًا للتوجيهات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح أصحاب العدادات الكودية المستحقين مهلة 6 أشهر لتقنين أوضاعهم القانونية، مع تخفيض قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة.

خفض سعر الكيلووات من 274 إلى 192 قرشًا

يؤدي تطبيق التخفيض إلى انخفاض سعر محاسبة الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، وسوف يتم تطبيق هذا التخفيض َع اول شحنة لكارت الكهرباء حيث سيتم برمجة الكارت مع نظام المحاسبة الحديد

من هم المستفيدون من تخفيض الكهرباء؟

لا يشمل التخفيض جميع أصحاب عدادات الكهرباء الكودية، وإنما يستهدف فئة محددة، وهي:

- العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024.

- عدادات الكهرباء التي كانت تخضع لنظام شرائح الاستهلاك قبل تطبيق نظام الشريحة الموحدة.

- أصحاب العدادات المنطبق عليهم شروط الاستفادة من التيسيرات المعلنة.

مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

تطبيق التخفيض سيكون مؤقتاً مع منح أصحاب العدادات الكودية المستحقين مهلة 6 أشهر لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع القانونية للعقارات والوحدات المخالفة، وفقًا للضوابط التنفيذية التي تحددها الجهات المعنية.

ويستهدف القرار تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال فترة توفيق الأوضاع، مع التأكيد على أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار أو الوحدة المخالفة.لكنه وسيلة للمحاسبة على الاستهلاك وفور الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفة البناء يتم التقديم على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد كهرباء قانوني.