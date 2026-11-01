موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي فريق ليفربول مع نظيره آرسنال، في قمة منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/2027، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.



ويستضيف ملعب «آنفيلد» المواجهة المرتقبة، حيث يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب البريميرليج، بينما يدخل آرسنال اللقاء بهدف العودة بالنقاط كاملة والانفراد بصدارة المسابقة.

موقف ليفربول وآرسنال قبل المباراة

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة نسبيًا، بعدما نجح في تخطي عقبة تشيلسي بركلات الترجيح، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كاراباو»، ليواصل مشواره في البطولة.

على الجانب الآخر، يسعى آرسنال لتجاوز خيبة أمله بعد الخروج من منافسات كأس كاراباو، إثر خسارته أمام فليتوود تاون بركلات الترجيح، حيث يأمل الفريق في مصالحة جماهيره من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز.

ويمتلك آرسنال 21 نقطة في رصيده، متساويًا مع مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب، لكنه يستطيع الانفراد بالقمة حال نجاحه في الفوز على ليفربول، خاصة بعد خسارة السيتي أمام برايتون يوم السبت، ضمن منافسات الجولة نفسها.

في المقابل، يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ويطمح إلى تقليص الفارق مع فرق المقدمة.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم

تقام مباراة ليفربول وآرسنال اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال

تنقل أحداث القمة المرتقبة بين ليفربول وآرسنال عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة.