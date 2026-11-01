قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما بعد «مادورو» .. أول هجوم للجيش الفنزويلي على «جيش التحرير» المتمرد
بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية
موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة
بدون أدوية .. أفضل الطرق الطبيعية للتخلّص من الكحة
لماذا أصبحت احتجاجات الفرنسيين أكثر عنفًا؟.. الكاتبة السياسية ليلى جيري تٌجيب
سعر الدولار في البنوك الآن
أذكار الصباح كاملة مكتوبة.. رددها الآن قبل الذهاب للعمل
اعترفوا بالحقيقة.. آلاف البريطانيين يُطالبون بكشف دور حكومتهم في دعم إسرائيل
دويدار: «الأهلي مع عموتة بقى فريق درجة تانية.. مفيش لا شكل ولا أداء»
متحدث وزارة الرياضة: «الوزير قال لـ أبوريدة لازم تحل أزمة محمد صلاح لأن مينفعش المنتخب من غيره»
المتحدث باسم وزارة الرياضة: يمكن منح المستثمر 100% من أسهم شركة الكرة بالزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة

ليفربول وآرسنال
ليفربول وآرسنال
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي فريق ليفربول مع نظيره آرسنال، في قمة منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/2027، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.


ويستضيف ملعب «آنفيلد» المواجهة المرتقبة، حيث يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب البريميرليج، بينما يدخل آرسنال اللقاء بهدف العودة بالنقاط كاملة والانفراد بصدارة المسابقة.
موقف ليفربول وآرسنال قبل المباراة
يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة نسبيًا، بعدما نجح في تخطي عقبة تشيلسي بركلات الترجيح، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كاراباو»، ليواصل مشواره في البطولة.
على الجانب الآخر، يسعى آرسنال لتجاوز خيبة أمله بعد الخروج من منافسات كأس كاراباو، إثر خسارته أمام فليتوود تاون بركلات الترجيح، حيث يأمل الفريق في مصالحة جماهيره من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز.
ويمتلك آرسنال 21 نقطة في رصيده، متساويًا مع مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب، لكنه يستطيع الانفراد بالقمة حال نجاحه في الفوز على ليفربول، خاصة بعد خسارة السيتي أمام برايتون يوم السبت، ضمن منافسات الجولة نفسها.
في المقابل، يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ويطمح إلى تقليص الفارق مع فرق المقدمة.
موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم
تقام مباراة ليفربول وآرسنال اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال
تنقل أحداث القمة المرتقبة بين ليفربول وآرسنال عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة.

ليفربول ارسنال اخبار الرياضة الدورى الانجليزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

كولر

من النحاس إلى عموتة.. الأهلي يدفع ثمن تغييرات المدربين ويبحث عن مخرج من دوامة عدم الاستقرار

نسمة

من شقة شبرا إلى بيت الأحلام بأمريكا.. نسمة تروي تفاصيل 18 عامًا من التضحية تنتهي بالانفصال والطرد| صور

الجنيه الذهب

انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

ليفربول

ليفربول يسعى لاستعادة نجمه من ريال مدريد.. تفاصيل

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي

تضامن مع المملكة.. وزيرا الخارجية السعودي والياباني يؤكدان إدانتهما لاعتداءات الحوثي

أرشيفية

دوي انفجارات يهز مدينتين بالأردن.. شهود عيان يتحدثون عن أصوات قوية في الزرقاء والمفرق

وزيرة الخارجية الكندية

كندا وأستراليا وبريطانيا يبحثون تعزيز الشراكة لدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط

بالصور

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

طريقة عمل طاجن أم على بالمكسرات.. حلوى مصرية لذيذة

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات
طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات
طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات

بالأسود.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور | صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيديو

سارة بركة

كذبة الـ95 مشهدًا وحلق الشعر.. سارة بركة تكشف أسرارًا مثيرة خلال بداياتها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد