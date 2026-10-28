جاكبو يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي في كأس كاراباو

أعلن أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي للريدز استعدادًا لمواجهة تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كاراباو» للموسم الجاري 2026-2027.

ويدخل ليفربول المواجهة مستهدفًا استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ومواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب، بينما يأمل تشيلسي في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام تشيلسي في كأس كاراباو

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

جيورجي مامارداشفيلي. خط الدفاع: تسيميكاس، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، رونالد أراوخو.

تسيميكاس، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، رونالد أراوخو. خط الوسط: جيمس ماكونيل، جرافينبيرخ، تريمورايس نيوني.

جيمس ماكونيل، جرافينبيرخ، تريمورايس نيوني. خط الهجوم: كودي جاكبو، ريو نجوموها، لويس كوماس.

ويعول ليفربول على قدرات كودي جاكبو ورفاقه في الخط الأمامي لاختراق دفاع تشيلسي، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى حجز مقعد في الدور المقبل ومواصلة المنافسة على لقب كأس كاراباو.