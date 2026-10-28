حصد محمد حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

محمد حمد رجل مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الثاني، في توقف رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة يحتل بهم المركز السابع.