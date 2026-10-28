القيادة المركزية الأمريكية: مسارات الملاحة الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن مسارات الملاحة الرئيسية في مضيق هرمز أصبحت خالية من الألغام البحرية الإيرانية، مؤكدة استكمال القوات الأمريكية عمليات تطهير الممرات الدولية التي قالت إن الحرس الثوري الإيراني زرع ألغامًا فيها، في خطوة تستهدف دعم حركة الملاحة التجارية وضمان استمرار تدفق شحنات النفط.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن مسارات العبور الرئيسية في المضيق خالية من الألغام البحرية، مشيدًا بجهود العسكريين الأمريكيين المشاركين في عمليات التطهير، ومؤكدًا استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين وقطاع الشحن لضمان حرية الملاحة.

وجاء الإعلان عقب زيارة أجراها كوبر إلى مضيق هرمز في 25 أكتوبر الجاري، حيث تفقد الأوضاع العملياتية من على متن مروحية عسكرية أمريكية، والتقى أفراد القوات الذين شاركوا في عمليات إزالة الألغام.

وأضافت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية ساعدت أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية على عبور المضيق خلال الأشهر الستة الماضية، وأسهمت في تسهيل تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام من دول الخليج منذ الصيف. كما قالت إن أكثر من 95% من السفن التي عبرت المضيق خلال الأشهر الأخيرة وصلت بأمان، وفقًا لتقديراتها.

ويكتسب الإعلان أهمية استراتيجية بالنظر إلى الدور الحيوي لمضيق هرمز في نقل النفط والغاز عالميًا، إذ يمثل أحد أهم الممرات البحرية للطاقة، ويؤثر أي اضطراب فيه على تكاليف الشحن وأسعار النفط والتأمين البحري.

ومع ذلك، لا يعني إعلان تطهير المسارات الرئيسية انتهاء المخاطر الأمنية في المنطقة بصورة كاملة، خاصة في ظل استمرار التوتر العسكري والتهديدات التي تواجه السفن التجارية. كما أصدرت البحرية الأمريكية، الأربعاء 28 أكتوبر، إرشادات دعت فيها السفن التي لا تحتاج إلى عبور المنطقة إلى تجنب المرور غير الضروري عبر مضيق هرمز وخليج عُمان، بسبب الأوضاع الجيوسياسية والقيود التشغيلية.

ويعكس ذلك استمرار التحديات الأمنية أمام الملاحة في الخليج، رغم تأكيد واشنطن خلو المسارات الرئيسية من الألغام البحرية.