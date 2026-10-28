ابنة الزعيم الغاني الراحل نكروما: الرئيس عبدالناصر تدخل شخصيًا لإتمام زواج والدي من مصرية

أكدت ساميا نكروما، ابنة الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما، أهمية تعزيز الوحدة الأفريقية والتكامل بين دول القارة، مشددة على أن تحقيق الاستقلال الاقتصادي يتطلب التوسع في التصنيع وبناء صناعات وطنية قادرة على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية لأفريقيا.

التصنيع والوحدة طريق أفريقيا للاستقلال الاقتصادي

وقالت ساميا نكروما، خلال حوار مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم» على قناة Ten، مساء الأربعاء، من العاصمة الروسية موسكو، على هامش تغطية المنتدى الإعلامي الروسي، إن القارة الأفريقية حققت تقدمًا في مسار التحرر السياسي، لكنها لم تستكمل بعد مسيرة الاستقلال الاقتصادي والتنموي.

وأضافت أن الوحدة الأفريقية تمثل ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدة أن التعاون بين الدول الأفريقية وتكامل اقتصاداتها يمكن أن يساهما في تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية والاستفادة من ثرواتها، بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام دون تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع.

وشددت ابنة الزعيم الغاني الراحل على أهمية استلهام تجربة والدها كوامي نكروما في دعم الوحدة الأفريقية، والعمل على بناء اقتصادات قوية ومستقلة، مشيرة إلى أن التصنيع يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها دول القارة.

وأشارت إلى أن غانا، خلال عهد والدها، قدمت دعمًا لدول أفريقية أخرى في إطار توجهه نحو تعزيز التضامن بين الشعوب الأفريقية ومساندة الدول التي كانت تسعى إلى التحرر من الاستعمار، مؤكدة أهمية مواصلة هذا النهج من خلال التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.

ساميا نكروما تكشف دور عبدالناصر في زواج والدها من مصرية

وكشفت ساميا نكروما عن الدور الذي لعبه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في إتمام زواج والدها كوامي نكروما من والدتها المصرية عام 1957، مؤكدة أن التدخل الشخصي لعبدالناصر كان حاسمًا في إتمام الزواج.

وأوضحت أن أسرة والدتها كانت تخشى سفر ابنتها إلى غانا، وتساءلت عن طبيعة الحياة هناك والطعام الذي يتناوله السكان، معربة عن مخاوفها من إرسال ابنتها إلى دولة لم تكن تعرف عنها الكثير في ذلك الوقت.

وأضافت أن عبدالناصر تدخل لطمأنة أسرة والدتها، وأكد لهم أن مصر ستفتتح سفارة لها في غانا، مشيرة إلى أن والدتها سافرت إلى غانا برفقة طاقم دبلوماسي مصري لإتمام زواجها من والدها كوامي نكروما.

ولفتت إلى أن هذه الواقعة تعكس طبيعة العلاقة التي جمعت والدها بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في ظل التقارب بينهما ودعمهما لقضايا التحرر الأفريقي، وسعيهما إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية.