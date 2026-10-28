الرئيس السيسي: احترام سيادة الدول ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي ثوابت مصرية

أكد السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي؛ بما في ذلك عبر الالتزام باحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها..

كما أكد السيد الرئيس على ما تمثله قضية المياه من قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً سيادته رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

جاء ذلك خلال لقاء السيد رئيس الجمهورية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش أعمال القمة الروسية – الإفريقية الثالثة؛ حيث رحب الرئيس بوتين بزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا، ومشاركته في القمة الروسية – الإفريقية في نسختها الثالثة.

من جانبه، أعرب السيد رئيس الجمهورية عن اعتزازه بزيارة روسيا مجددًا، مشيداً باستضافة روسيا للقمة، ومعرباً عن الثقة في أنها سوف تكلل بالنجاح، بما يُسهم في دفع التعاون بين الجانبين الإفريقي والروسي.

وأكد السيد الرئيس حرص مصر على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وتطوير التعاون معها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الرئيسان إلى تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، ومنها الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وكذا إقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة، والصحة، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي.

كما تطرق الرئيسان إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على دعم الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى دعم مصر لأي جهود تستهدف تسوية الأزمة سياسياً عبر المفاوضات، بما يحد من تداعياتها دوليًا.