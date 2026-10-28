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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏‏السيارة ام جى 6 موديل 2019.‏

تعتمد السيارة ام جى 6 موديل 2019‏، على محرك بنزين 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر مدعوم بشاحن توربيني، يولد هذا المحرك قوة إجمالية تصل إلى 169 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن/متر يتوفر في نطاق يتراوح بين 1700 و4300 دورة في الدقيقة.

تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر منظومة دفع أمامي FWD بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق Dual Clutch مكون من 7 سرعات، يعمل هذا الناقل بتقنية الـ "WET" في بعض النسخ المعدلة لتعزيز التبريد، ويتيح ميزة التحكم اليدوي في السرعات من خلال بدالات خلف عجلة القيادة Shift Paddles.

تستطيع السيارة التسارع من وضع السكون 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 7.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة، ويمتاز هذا المحرك بكفاءة جيدة في استهلاك الطاقة، حيث يبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.8 لتر لكل 100 كم، مدعوم بخزان وقود بسعة 50 لتر.

وعن سعر ام جى 6 موديل 2019‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 700 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة السوق المصري ام جى 6 موديل 2019 ام جى 6 ام جى

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